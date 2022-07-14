工業富聯實際投資紫光238億元 鴻海間接持股8.23%

鴻海 (2317-TW) 今(14)日公告，子公司工業富聯 Fii(601138-CN)斥資人民幣 53.8 億元、約新台幣 238.3 億元，間接取得中國紫光集團持股 9.8%，而鴻海持股工業富聯 84.02%，等同鴻海間接持有紫光 8.23% 股權。

中國媒體先前報導，工業富聯斥資人民幣 98 億元入股紫光，但據了解，工業富聯是先投資興微基金 98 億元，此次再由興微實際拿出人民幣 53.8 億元參與此次紫光投資案。

以股權架構來看，工業富聯持有興微基金 99.99% 股權，興微基金則斥資 53.8 億元轉投資晟粵廣州並持股 48.91%；晟粵廣州再轉投資北京智廣芯控股持股 20.04%，最終智廣芯通過司法重整取得紫光集團 100% 股權。

鴻海表示，紫光集團為中國領先的科技企業，營業項目包括集成電路設計、路由器、交換器、伺服器等，對於此次投資目的，鴻海解釋為財務投資。

不過，市場普遍認為，紫光集團旗下有手機晶片大廠紫光展銳、編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 暨晶圓代工廠武漢新芯等，鴻海藉由此次投資，除了能完善集團在中國當地的半導體供應鏈布局外，也能藉此擴大工業富聯在中國的雲端網通業務。

鴻海強調，此次由聯合體組建的投資平台智廣芯作出投資紫光集團的決定，興微基金投資決策委員會 (由基金管理人委派)，根據基金決策程序作出投資決策，決定興微基金作為有限合夥人投資晟粵廣州，晟粵廣州再投資智廣芯，從而最終投資於紫光集團。