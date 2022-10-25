LiTV 双11獨家終身專案 搶先購終身享55折

影音串流服務已普遍存在大家的生活當中，不論是學生、上班族、家庭主婦及退休人士，幾乎在家中的機上盒或手機中都有付費訂閱影音串流服務，而大大小小本土境外付費及免費的 OTT 中，如何聰明訂閱？除了找親朋好友一起合訂外，當然不能錯過年度盛事「双 11」，「LiTV 立視線上影視」每年双 11 都會推出獨家限時超殺優惠，即日起至 11/13，【豪華組合餐】享 400 台電視頻道 + 6 萬小時戲劇、電影、動漫看到飽，一年只要 $1990(原價 $3588)，平均每月只要 $166，現在買，即可終身享此優惠，每年都趁雙 11 精明購物 用戶千萬別錯過每年最優惠的時機！

此外，還有加購 4K 機上盒方案，【豪華組合餐一年 + 4K 機上盒】，總共只要 $2990(原價 $6078) ，等於只要再加 1000 元，即可帶走機上盒。讓您硬體、軟體一次搞定。

LiTV 豪華組合餐是 LiTV 最受歡迎的服務，有 400 台電視頻道與 6 萬小時強檔電影、戲劇、動漫、兒童與綜藝等隨選影片，各類熱門內容，包括 22 個即時專業新聞台，熱門理財、政論節目，和強檔戲劇、綜藝、電影頻道，另外還有人氣體育直播，今年轉播了澳網、溫網、美網和拉沃盃等網球迷必看的賽事，另也有 ATP、WTA 系列賽；還有高球迷也不能錯過的高爾夫四大賽，和 PGA、LPGA 系列賽。此外，也有小朋友最愛的兒童台，滿足全家大小的影音需求。

LiTV 擁有超高畫質 1080P 合法正版影音內容，隨選影片讓您免看廣告，不用再苦等電視節目表，隨時點播想看就看；此外，LiTV 也提供「斷點續看」貼心服務，用戶不怕忘記看到哪，系統隨時紀錄上次影片結束處，且手機、平板、電腦、電視、車載都可以看，出門在家追劇看片看到飽。尤其電視使用極簡大圖案設計，更貼近使用者的操作直覺，讓家中長輩及小孩都能輕鬆操作。

LiTV 本月遴選 5 部爆紅卡通動畫，包括分別迎來了第二季的《間諜家家酒》與《PUI PUI 天竺鼠車車》，這兩部首季播出時就已是聲勢逼人的話題之作，第二季《間諜家家酒》更被譽為超越「鬼滅」的霸權地位，討論度爆表。新一季《PUI PUI 天竺鼠車車 駕訓班篇》中的 PUI PUI 們將被帶去駕訓班學校，它們迎來新的世界觀，並且還得與新的駕駛員展開磨合期的試煉。這一切改變會讓它們大爆走還是雀躍不已呢？此外，還有熱血、感人神作《路人超能 100 第三季》以及小朋友最喜愛的《湯瑪士小火車 All Engines Go》、《超級總動員 第十九季》、《汽車城之精彩營救篇》等熱門作，預期將讓觀眾感受更能修復治癒自我的二次元情境。

還有不少新劇、新片，可做為消化家裡零食的好夥伴，電影館推出系列真實事件改編電影，包含《玩命獵殺》，槍砲彈藥、叢林飛車、酒池肉林、性愛歡愉，驚險刺激一應俱全，以及南韓史上最嚴重「加濕器殺菌劑」毒害事件改編的《空氣殺人》，在尋找家人死亡真相的父親，掀起黑心企業的巨大醜聞，絕對是繼《熔爐》、《希望：為愛重生》後，又一震撼人心的電影！

喜劇類則推卡司陣容相當吸睛的《瘋狂競賽片》，該片集結了潘妮洛普克魯茲、安東尼奧班德拉斯、奧斯卡馬丁尼茲，劇情滿滿對於現今影視生態的現象的吐槽，絕對可以將大家逗樂。動作冒險類型推薦《售命》，金鐘視帝傅孟柏從影最「野性」演出，拳拳到肉的野性打鬥、直擊人性的極致挑戰，今年最荒誕黑色暴力電影！

LiTV 也觀察到觀眾對內容的喜好越來越多元，不再只局限於單一主題的戲劇，所以戲劇館推出多樣化題材內容，包括《青春應援 Cheer Up》有別於其他校園劇，這部加入了新穎的「啦啦隊」題材，該劇由一票年輕新生代演員演出，找來人氣演員裴仁爀、韓智賢、李恩泉等演員主演，是一部有著青春活力與心動感的電視劇，但同時也藏著神祕的校園謎團。此外，還有高人氣漫改的《高斯電子公司》堪稱是喜劇版的《未生》，如實描繪社畜職場百態，透過內部員工的人生職場故事引發觀眾的共鳴，更是一部講述上班族悲歡離合的解放日記，劇情主要講述在跨國大企業，高斯電子公司裡不被公司重視的行銷三部，一群年輕職員們面對職場，試著通過愛情、友情與生活中的各種信念為支撐，為了生存而努力的喜劇故事！

LiTV 滿滿的新劇、新片，不怕沒內容，只擔心你的時間不夠用而已，快準備好沙發跟爆米花，加入 LiTV 双 11 的活動吧！詳情內容請上 https://www.litv.tv/promo/litv_1111/，iOS APP、Android App、TV 皆可購買。

