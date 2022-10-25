投資歐盟論壇登場 盼加速台歐盟雙邊洽簽BIA

2022 投資歐盟論壇今 (25) 日登場，總統蔡英文出席致詞表示，面對全球疫情、俄烏戰爭、經濟不斷轉型等，維持供應鏈的安全與韌性更顯重要，期望透過論壇為台歐盟雙邊投資協議 (BIA) 的協商開創新局，國發會主委龔明鑫也期盼在相互投資的基礎下，能加速展開 BIA。

蔡英文表示，2021 年台歐盟雙邊貿易額較 2020 年成長逾 30%，達到 687 億美元，台商投資歐盟也大幅成長，截至今年 8 月已累計超過 80 億美元，而歐商對台直接投資，累計超過 540 億美元，讓歐盟成為我國最大的外資來源。

因應氣候變遷、極端氣候威脅，政府已設定 2050 年淨零排放的目標，蔡英文提到，在歐商的協助下，近年台灣離岸風電等再生能源發展跨大步，預期未來台灣與歐盟將持續在綠色新政、數位轉型等高度合作。

台灣今年也啟動強化歐洲鏈結計畫，整合協調與歐盟在投資、教育、研究、文化等領域上的合作，同時設立 12 億美元基金，促進與中東歐在半導體、生物技術、雷射、電動車和其他戰略產業的合作。

蔡英文說，樂見歐盟在其印太合作戰略、歐洲晶片法案中，已明確將台灣視為負責任且可信賴的合作夥伴。

龔明鑫則補充，自 2016 年台灣展開能源轉型、配合 5+2 產業發展下，歐盟大力助推我國再生能源、離岸風電發展，統計光 2016 年以來，約 6 年 9 個月時間，歐盟累計投資金額已達 320 億美元，等於平均每年投資台灣 45 億美元，也象徵台灣綠能產業獲歐洲國家支持。

展望未來，龔明鑫預期，台灣與歐盟雙邊投資將會增加非常多，除綠能產業外，因應全球供應鏈移轉重組，半導體晶片同樣也是雙邊合作的關鍵領域項目，他更呼籲，在雙邊龐大的投資基礎下，可以開始洽談 BIA。