電梯新兵永佳捷瞄準維保商機 目標三年拿下15%市占

國內電梯廠新兵永佳捷看準維修保養、汰換舊新商機，目標三年在維修保養拿下 15% 市占率、總量將破萬台，另外在大股東寶佳集團支持下，目前新梯在手訂單逾百台，明年將陸續出貨 300 多台。

永佳捷去年 8 月成立，初期資本額新台幣 3 億元，最大股東為寶佳集團持股逾 5 成，並延攬前永大董事長許作名擔任首席顧問，董事長為友傳國際投資代表人梁偉勤、總經理蔡定憲。

維修保養業務方面，許作名表示，台灣年總量約 40 萬台，扣除原廠保養機台仍有 8 萬台是給第三方業者負責，目前積極切入此領域，並已經有 300 多台維保電梯，預計明年會提升至 2500 台，目標三年後市占率攀升至 15%，約 1.2-1.5 萬台。

新梯部分，許作名指出，由於大股東寶佳集團是國內大型開發商，每年新梯需求量約 300-500 台，公司手握約 190 台新梯訂單，預計明年 3 月開始陸續出貨。此外，也會代理寶佳旗下永彰的電子鎖，該產品可同時應用在車子與家門，也將成為營收來源。

許作名表示，由於台灣新梯市場已經飽和，年需求量 1.7-2 萬台，預期明年房地產疲軟，需求量將降至 1.2-1.3 萬台，因此明年營運版圖將擴展至越南市場，未來不排除延伸至印尼、印度等東南亞新興市場。

產線方面，許作名說，目前台灣、中國都有產線，中國以組裝生產為主，未來訂單量達到一定規模後，會再台灣擴增組裝、測試等產線，長期則會把產線移轉至越南。