冬季來臨+俄羅斯燃油禁令 台塑化看好Q4柴油市況

隨著歐盟對俄羅斯海運原油、油品禁令今年底將分階段生效，展望後市，台塑化 (6505-TW) 認為，年底油價預計將重回 100 美元，油品方面由於禁令逐步生效供給下滑，加上歐美進入冬季取暖需求增加，第四季柴油價差將保持強勁，為營運帶來支撐。

歐盟將在 12 月對俄羅斯實施原油禁令，明年 2 月擴大至柴油等油品，國際能源署指出，禁令生效後，俄羅斯原油日供給量將再減少 140 萬桶，油品日供給量減少 100 萬桶，明年 2 月俄羅斯原油日供給量將比俄烏戰爭前減少 190 萬桶。

台塑化董座陳寶郎日前指出，年底油價將回升至 100 美元；由於 OPEC+ 決定 11 月起日產能減產 200 萬桶，預期實際日產量應減產 80-90 萬桶，先前供需過剩的情況，第四季將逐步改善。

另外，受惠歐美進入冬季迎取暖用油旺季，台塑化看好，第四季柴油價差將保持穩健，且由於明年歐盟將禁運俄羅斯柴油，歐洲將積極建立柴油庫存，亞洲柴油出口至歐洲力道可望提升，有助柴油價差增加。

至於汽油，台塑化認為，冬季導致歐美需求下降，且近期總體經濟放緩，第四季歐美汽油需求將比去年同期減少 6%，供給端亞洲煉油廠歲修結束，造成供給增加，不利價差表現。

展望明年，陳寶郎坦言，由於全球經濟不景氣情況將更明顯，外銷訂單、半導體業仍難以避免，屆時油價表現也不會太好，只要俄烏戰爭不停止、制裁仍持續，情勢就難以好轉。