盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至97.8元，漲幅達7%

華擎(3515-TW)24日09:43股價上漲6.4元，報97.8元，漲幅7%，成交1,300張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲4.58%，台灣加權指數下跌2.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-358 張
- 外資買賣超：-508 張
- 投信買賣超：+120 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+132 張
- 融券增減：+23 張
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