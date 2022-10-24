盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至97.8元，漲幅達7%

華擎(3515-TW)24日09:43股價上漲6.4元，報97.8元，漲幅7%，成交1,300張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價上漲4.58%，台灣加權指數下跌2.35%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-358 張
  • 外資買賣超：-508 張
  • 投信買賣超：+120 張
  • 自營商買賣超：+30 張
  • 融資增減：+132 張
  • 融券增減：+23 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+13.70%

$11,370

原投組報酬率

+5.07%

$10,507

投組標的成分

  • 40%

    晶彩科

    3535

  • 20%

    華義

    3086

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    眾達-KY

    4977

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞