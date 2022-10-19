盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至97.4元，漲幅達7.03%

華擎(3515-TW)19日10:06股價上漲6.4元，報97.4元，漲幅7.03%，成交1,869張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲6.93%，台灣加權指數上漲0.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48 張
- 外資買賣超：-40 張
- 投信買賣超：-50 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：-171 張
- 融券增減：-29 張
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