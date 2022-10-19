盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至97.4元，漲幅達7.03%

華擎(3515-TW)19日10:06股價上漲6.4元，報97.4元，漲幅7.03%，成交1,869張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價上漲6.93%，台灣加權指數上漲0.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-48 張
  • 外資買賣超：-40 張
  • 投信買賣超：-50 張
  • 自營商買賣超：+42 張
  • 融資增減：-171 張
  • 融券增減：-29 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.55%

$12,955

原投組報酬率

+24.52%

$12,452

投組標的成分

  • 40%

    詮欣

    6205

  • 20%

    技嘉

    2376

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    晶呈科技

    4768

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞