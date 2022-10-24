盤中速報 - 高端疫苗(6547)股價大漲至64.8元，漲幅達7.11%

高端疫苗(6547-TW)24日12:24股價上漲4.3元，報64.8元，漲幅7.11%，成交5,167張。
高端疫苗(6547-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為疫苗研發製造。生物製劑研發製造。
近5日股價下跌13.2%，櫃買指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,665 張
- 外資買賣超：+1,882 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-216 張
- 融資增減：+121 張
- 融券增減：+688 張
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