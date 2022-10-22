〈熱門股〉板卡族群跌深反彈 技嘉、撼訊周彈逾1成

板卡市場今年下半年以來受全球消費動能急凍、需求放緩，衝擊板卡族群營收、獲利表現，甚至有高庫存待去化，讓股價自去年高點回落，但近期股價出現跌深反彈，在低接買盤進駐下，板卡族群相對大盤抗跌，技嘉 (2376-TW)、撼訊 (6150-TW) 本周皆上漲逾 1 成。

技嘉 21 日收在 90.3 元，小漲 0.33%，統計本周上漲 9.99%，周線終止連四黑，撼訊周線同樣終止連四黑走勢，本周上漲 12.32%，其他包含華擎 (3515-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW)、麗臺 (2465-TW) 等本周也都維持小漲格局。

板卡族群受整體消費性電子需求疲軟，加上加密貨幣市場變革、指標加密貨幣價格低迷等多重因素打擊，疫情紅利消失、量價需求受到壓抑，且在英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等新品上市前，又面臨舊款產品降價、庫存銷售壓力。

展望後市，板卡族群短期營運仍陷逆風，不過觀察各晶片廠在新品定價策略皆有一定程度調升，整體平均售價 (ASP) 提高，在新品備貨、鋪貨效應拉抬下，預期將有助板卡族群營運動能緩步回升。