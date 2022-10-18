【盤中熱點】美期漲幅擴大指數力守萬三，鴻海打造電動車一條龍供應鏈

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一、指數開高走低力守萬三，台幣面臨 32 整數關卡

在美國股市強彈的背景下，市場資金重心聚焦電子，帶動台股早盤一度彈升逾 200 點，但隨著許多個股開高走低使得漲幅收斂，一度回測平盤，目前小漲約 50 點，預估量為 1948 億。

盤面上來看 (2330-TW) 台積電、(1303-TW)南亞、(2881-TW)富邦金、(2454-TW)聯發科、(6415-TW)矽力 - KY，為主要的多方指標，其中台積電更是一檔就影響指數一半漲點。

相對弱勢的股則是 (2317-TW) 鴻海、(2382-TW)廣達、(6505-TW)台塑化、(3443-TW)創意、(2884-TW)玉山金等個股。

本日電子族群的交佔比提升，而航運族群有所下滑，資金高機率是由航運轉進至電子，不過整體盤面卻呈現開高走底，就表示市場對於科技類股仍然有所觀望。

值得注意的是，日前受到晶片禁令影響的矽智財族群如 (3661-TW) 世芯、(3529-TW)力旺、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科、(3035-TW)智原、(3443-TW)創意等再度走軟，間接影響市場對於 IC 設計族群的信心，應為先前漲勢收斂原因之一，同時觀察台幣匯率，盤中再度跌破 32 關口，但隨著當前漲點擴大，台幣同步回落至 32 之下。

午盤過後，指數再次由低走高力守萬三，除了美股電子盤急拉以外，主要也是因金融雙雄 (2881-TW) 富邦金、(2882-TW) 國泰金有買單拉抬所帶動，

二、板卡股強勢，鴻海打造電動車一條龍供應鏈

在中小型個股的部分，一早傳出 NVIDIA 可能延後推出顯卡後，激勵板卡股如 (2376-TW) 技嘉、(3515-TW)華擎、(6150-TW)撼訊等相關個股皆有亮眼的表現，顯卡延遲上市雖被市場認為有利於庫存消化，但在高通膨導致的消費需求下滑下，究竟能否產生實質效益就值得留意，且技嘉觸及漲停但並未鎖死，就表示當前多方氛圍尚未佔上風。

除此之外，本日也是鴻海科技發布日為全市場焦點，

簡單摘要即：劉揚偉董事長強調，電動車不只是硬體組裝還有整車設計驗證，更需要高度結合產業，而鴻海一向擅於垂直整合，提供委託設計製造驗證服務 (CDMS)，且除了電機電控系統以外，還提供半導體電池與軟體平台，雖然鴻海股價並未明顯變動，但電動車是大勢所趨，鴻海開創 CDMS 的商業模式，未來 MIH 平台相關概念股就會是將來重要的方向。

此外，盤前提及當前資金更加偏好利空出盡的族群，原因可能是市場認為「已經不會再糟了」因此積弱不振的記憶體與面板驅動 IC，就會是觀察盤面信心是否回籠的重要指標

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

本日指數雖然開高走低，但就技術角度來看大盤已經站上五日均線，在前一波指數站上五日均線時緊接著就是上漲兩日，而短期仍需觀察指數碰到十日均線是否會有所壓力，但就大市而言，國際盤勢仍是牽動近期指數的重點關鍵。

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