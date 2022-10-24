【袁志峰專欄】美股反彈，港股企穩

今日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $11.14

1) 股市前景

周五港股繼續回調，成交減少，恒指收市再創逾 11 年新低。南向資金維持淨買入，今月以來累積淨買入 404 億元。全星期計，恒指及恒生科指跌 2.3% 及 3.3%，上証指數及深証成指跌 1.1% 及 1.8%，標指及納指漲 4.7% 及 5.2%；美元指數跌 1.1%，在岸人民幣兌美元貶值 0.7%，美國 10 年期債息由 4.02 厘上升至 4.22 厘。港股短線表現不明朗，受制於美息上升及人民幣貶值。長線而言，港股平均市盈率降至 8.3 倍，具有投資價值。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，今年上半年收入達 216.6 億元 (人民幣. 下同)，同比增 11.7%，盈利為 42.2 億元，同比跌 17.8%，發電量同比增 9.7%。市場預測 2022 年度盈利增長 16%，現價對應 2022 年市盈率 11.7 倍，估值合理，建議買入，目標價 12.5 元，止損價 10.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 51 點，全日窄幅震盪，早盤最多曾升 79 點，午後最多曾跌 143 點，收報 16211 點，跌 69 點或 0.4%，創逾 11 年新低。成交額按日減 26% 至 940 億元，9 月份日均成交額 928 億元。港股通南向資金淨買入 34 億元，騰訊 (700)、美團 (3690) 及南方恒生科指 ETF(3033) 錄得 12.1、3.9 及 2.4 億元淨買入，綠城中國 (3900) 錄得 1.9 億元淨賣出。10 月以來累積淨買入 404 億元，9 月淨買入 349 億元。全周計，恒指跌 2.3%。

藍籌股 32 升 40 跌 1 持平。碧桂園 (2007) 及東方海外 (316) 漲逾 6% 及 4，為升幅最大藍籌。龍湖集團 (960) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 3%。中國海外發展 (688) 及石藥集團 (1093) 升逾 2%。翰森製藥 (3692) 升近 2%。申洲國際 (2313) 及百威亞太 (1876) 跌逾 9% 及 5%，為跌幅最大藍籌。領展 (823) 及恒隆地產 (101) 跌逾 4%。中華煤氣 (3)、李寧 (2331) 及周大福 (1929) 跌逾 3%。中電控股 (2)、電能實業 (6)、長江基建 (1038)、九龍倉置業 (1997) 及長和 (1) 跌逾 2%。新世界發展 (17) 跌近 2%。

恒生科指跌 0.6%，收報 3101 點，創歷史新低，成份股 18 升 12 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 升逾 1%，百度 (9888) 跌近 2%，快手 (1024) 及網易 (9999) 跌 8% 及 4%，為表現最差成份股。其次是蔚來 (9866) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3% 及 2%。小鵬汽車 (9868) 及明源雲 (909) 升逾 3% 及 2%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 1%。全周計，恒生科指跌 3.3%。

板塊方面，餐飲、啤酒、濠賭、本地地產及公用股跑輸大市，跌幅居前。百威亞太 (1876) 及華潤啤酒 (291) 跌 5% 及 2%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 2%。永利澳門 (1128) 跌 5%。

内房、醫藥、教育、風電、火電、電力設備、航運、基建及鋼鐵股逆市上升，漲幅居前。宇華教育 (6169) 升 8%，新東方在線 (1797) 及中國東方教育 (667) 升 5%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 升 6% 及 7%。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 升 7% 及 3%。哈爾濱電氣 (1133) 及東方電氣 (1072) 升 5%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升 5% 及 3%。中交建 (1800)、中鐵建 (1186) 及中國中鐵 (390) 升 2%-4%。馬鋼 (323) 升 5%。

周五上証指數小幅低開，全日窄幅震盪，早盤最多曾升 0.7%，午後最多曾跌 0.3%，收報 3038.93 點，升 0.1%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 7100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 900 億元。滬深股通北向交易淨賣出 89 億元，10 月以來累積淨賣出 356 億元，9 月淨賣出 112 億元。全周計，上証指數跌 1.1%，深証成指跌 1.8%。

3) 宏觀 / 行業訊息

外電引述消息人士透露，拜登政府正在研究實施新出口管制的可能性，以限制中國獲取一些最強大的新興計算技術。該潛在計劃目前處於初期階段，重點針對仍處於實驗階段的量子計算以及人工智能軟件領域。(信報)

4) 個股訊息

長城汽車 (2333) 公布截至 9 月底止第三季業績，季內營業收入按年升 29.4% 至 373.46 億元 (人民幣．下同)，純利按年大增 80.7% 至 25.6 億元。第三季利潤增加，是由於公司提升產品力、車型盈利能力增加，以及匯率收益增加所致。倘由年初起計，長汽今年首三季的營業收入合計按年升 9.6% 至 994.8 億元，純利大漲 65% 至 81.6 億元。(信報)

國藥控股 (1099) 公布，截至 9 月底止首三季盈利 14.32 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增 9.99%。期內，營業收入 345.43 億元，按年升 0.7%。(信報)

紫金礦業 (2899) 公布，截至 9 月底止首三季盈利 166.67 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年升 47.5%。期內，營業收入 2041.91 億元，按年升 20.8%。(信報)



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