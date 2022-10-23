林之晨：面對詭譎景氣審慎看營運 續整合資費服務

美國聯準會持續升息，明年景氣不確定性高，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨表示，明年景氣詭譎在營運上會謹慎一點，不過消費者仍會繳電信資費，因此針對中價位的資費會朝向高 CP 值，且把資費與相關應用服務進行整合。

林之晨說，聯準會升息還沒結束，可能還要大半年時間，預期升息結束前景氣都充滿不確定性，在營運上會相對保守。不過消費者在此情況下會選擇性購買產品、減少買奢侈品，水電、電信費等則難以減少支出。

林之晨補充，近期各電信商均在 5G 中資費價位進行加碼，讓用戶轉移至 5G，而台灣大透過 5G 與 Disney+、mo 幣多、好速成双三大獨門方案，提供用戶其他服務、提高 CP 值，否則只有資費價格競爭只淪為零和遊戲。

台灣大睽違兩年、22 日晚間舉辦日月潭花火音樂會，今年以《灣大星球 Planet Possible》為主題，首創把流行音樂與古典管絃樂團結合霹靂舞跨域合作，長達 480 秒煙火秀，吸引逾 2 萬人潮。董事長蔡明忠今年也首度親自出席，他表示，面對持續緊張的國際局勢及極端氣候變遷，台灣大盼透過音樂力量，陪伴大家走過情勢的動盪。

林之晨指出，日月潭花火音樂會至今邁入第 14 年，累積超過 34 萬人次觀賞，台灣大整合資通訊核心技術，結合藝文、音樂和公益，翻轉企業推廣藝文活動新思維。此外，音樂會也致力回饋社會，至今已經為 23 個公益團體募資超過 320 萬元。