〈明基材法說〉面板市況不佳 下半年偏光板價格、出貨雙壓

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望下半年，董事長暨執行長陳建志坦言，整體面板市況不佳，下半年偏光板在價格、出貨上也都有一定壓力，不過明基材在醫療、隔離膜等多元布局發酵下，對營運仍審慎樂觀。

陳建志表示，目前產能利用率約落在 85%，從各事業來看，偏光板事業受整體消費性電子需求下滑、面板產業衝擊，下半年量、價都有壓力，現階段對下半年偏光板營運展望相對保守，估整體產業調整將延續至年底，不過在高價值、新產品技術上的投資都不會減少。

電池隔離膜事業上，陳建志說，第二季封控打亂供應鏈，全球電動車銷量年減 35%，雖然第二季隔離膜出貨維持成長，但銷售並不如預期，不過隨著狀況緩解，預期下半年隔離膜事業仍將維持成長。

明基材總經理劉家瑞則補充，電池隔離膜產能規劃都並未調整，年底蕪湖廠年產能將提升至 1 億平方米，台灣雲林新廠預計年底完成土建、機電設計確認，估 2024 年第二季完工投產後，兩岸隔離膜產能將提升至 1.7 億平方米，除既有客戶，第二家日本車廠預計年底完成驗證，跟台灣各電池芯廠也都維持緊密合作。

明基材預期在轉型策略持續發酵下，今年偏光板事業營收比重將進一步下滑至 75%，至於外界關注材料成本上升、日元匯率，明基材說，上半年兩者影響相互抵銷，今年資本支出則估落在 20 億元，將用於加速轉型、隔離膜投資、併購規劃等。

明基材第二季營收達 41.11 億元，季減 1.26%、年減 4%，毛利率 20.56%，季增 2.42 個百分點、年減 1.12 個百分點，營益率 5.96%，季增 1.01 個百分點、年減 1.39 個百分點，稅後純益 2.61 億元，季減 10.61%、年減 4.79%，每股純益 0.82 元。

累計明基材上半年營收達 82.75 億元，年減 1%，毛利率 19.34%，年增 2.06 個百分點，營益率 5.46%，年減 0.09 個百分點，稅後純益 5.54 億元，年增 25.7%，每股純益 1.73 元。