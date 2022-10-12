〈浩鼎法說〉乳癌新藥三期收案數過半 達標將進入期中分析

浩鼎 (4174-TW) 今 (12) 日召開法說，董事長張念慈表示，目前有五項新藥進展較明朗，其中乳癌新藥 OBI-822 的全球三期臨床試驗，收案人數已超過一半，只要達到復發人數標準將會公布期中分析資料。

浩鼎旗下乳癌新藥 OBI-822，是以醣抗原 Globo H 為標的的主動免疫抗癌新藥，目前在全球展開多國多中心的三期臨床試驗，預計收 668 位早期、手術後有高復發風險、Globo H 陽性的三陰性乳癌患者。

張念慈坦言，原預計明年中進行期中分析，目前看來很難達成，原因在於過去兩年受新冠疫情影響，許多病人不願意參加臨床，導致收案進度放緩，直到今年初才開始好轉，目前收案數已經過半。

張念慈說，OBI-822 三期臨床試驗的標準，視病人復發的狀況而定，如用藥後的復發時間等，由於過去兩年收案速度慢，復發的病人數不多，預計復發人數達到標準後就會公布期中分析報告。

浩鼎日前宣布，旗下抗癌抗體新藥 OBI-888 的臨床二期族群擴增階段試驗，考量藥品化學製造 (CMC) 產出率低、成本高，決議此臨床提前終止收案，外界也關注該新藥的進展。

對此，張念慈回應，OBI-888 已被證實有療效，不是因為產品失敗而暫停試驗，而是在生產純化上有問題，加上產品生產成本太高，資金將無法支應其他臨床試驗，因此先暫停試驗。目前正在與其他業者洽談，期望生產良率可提升 5-6 倍。