台股失守12900點大關 三大法人提款66億元 外資本周天天賣超

隨著資金不斷匯出，新台幣再度貶值，台股今 (21) 日也開低走低，終場跌 126 點，收 12819 點，周線連二黑，外資持續提款，本周以來天天賣超，僅投信續買，三大法人合計賣超 66.08 億元，

觀察三大法人資金變動，外資賣超 62.43 億元，連 5 賣，自營商賣超 12.8 億元，投信買超 9.07 億元，連 3 買。

權值股普遍弱勢，台積電儘管盤中翻紅，但不久後即回落，下挫 2.01%，收在 389.5 元，聯發科也小跌作收，鴻海則上漲近 1%，收今日最高 103.5 元，另外，包括聯電、中鋼、統一也全在盤下游走，壓抑大盤走勢。

盤面焦點方面，國泰金擬辦理 450 億元現金增資，投資人憂心大舉增資引發股本膨脹，稀釋每股獲利，進而影響明年股利配發，股價一度下探至 36.25 元，創二年半新低，終場下跌 3.43%，成盤面最弱勢金融股。

裕隆旗下納智捷宣示品牌轉型後首款電動車 n7 明年底上市推出，也宣布第二波預售接單逾 8000 張，拚兩次接單 3 萬台，激勵裕隆今天股價開高走高，盤中一度漲停，終場收漲近 9%。

另外，歐洲天然氣高漲，導致約 6 成當地化肥廠被迫停產，將引發價格飆升，台廠受惠，興農股價狂飆超過半根停板，東鹼、惠光同步勁揚。