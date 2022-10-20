聯邦快遞向顧客保證假日高峰依舊能執行外送業務

雖然最近削減了工時、航班和設施，但聯邦快遞 (FDX-US) 有信心滿足假日旺季的需求。

聯邦快遞客戶長卡瑞爾 (Brie Carere) 表示，「與去年相較，我們預計銷量將適中。但已經為服務做好準備，也為我們的客戶做好了準備。」該物流公司周四 (20 日) 發表假日航運展望。

聯邦快遞還面臨與經營以家用電商為主的 6000 名平面外送承包商之一的薪酬糾紛。今年 8 月，聯邦快遞控告最大承包商 Spencer Patton，後者威脅說如果不給予更多補償，將關閉業務並在黑色星期五之後再送貨。

卡瑞爾表示該公司「終止」了與 Patton 的合作協議，「從那以後，平面送貨根本沒有受到影響。」

今年稍早，零售商的庫存過剩推動了假日銷售，亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 都推出促銷活動。根據物流研究公司 Ship Matrix 的數據，9 月電商交易量同比增加 3-5%。聯邦快遞本月的準時送達率約為 93%，而競爭對手 UPS (ups-ud) 的準時送達率為 97%；低於 95% 通常代表網路效率低，這可能會降低獲利率表現，這是運輸的一個關鍵指標。

Ship Matrix 周三 (19 日) 將其對每日電商交易量的估計從每天 9200 萬件下修至每天 9000 萬件。但創始人兼 CEO 金代爾 (Satish Jindel) 表示，美國的快遞網絡每天仍有 1.1 億個包裹的容量。產能過剩及其成本也會影響利潤率。

卡瑞爾說，「我們正在努力擴展網絡。」「你會注意到，我們沒有像傳統上那樣發布招聘公告，因為這是我們調整現有勞動力的一種方式，我們不會用我們正常的招聘速度增加假日臨時勞動力。」