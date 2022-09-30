〈遠亞併聽證會〉遠傳將承接全亞太用戶合約 新增最低149元吃到飽資費

國家通訊委員會 (NCC) 今 (30) 日舉行遠傳 (4904-TW) 擬合併亞太電 (3682-TW) 案聽證會，遠傳承諾，除了承接亞太電用戶的合約與專案，新增最低 149 元等吃到飽方案外，預計最快半年後完成第一期網路整併。

遠傳總經理井琪表示，此合併案是考量與亞太電維持共頻，以及跟進同業合併的最佳時機，因此決定以股份轉換方式與亞太電信合併，對遠傳來說可以擴大頻譜綜效、提升 5G 用戶；對亞太電來說則是及時停損，並透過合併綜效維護用戶權益；用戶則在網路使用上，享加碼加量不加價。

遠傳針對用戶權益提出四項承諾，第一、會保障原亞太用戶所有合約權益，承接亞太電用戶的合約並繼續履行；第二、擴大弱勢族群優惠範圍，除了承接亞太電身心障礙用戶減免方案外，中低收入戶的優惠內容，從 12 個月調高至 24 個月。

第三、提供多元資費與服務、加碼加量不加價，將新增多元低資費，包含 149、199、299、399 吃到飽方案，另外已經把 5G 費率傳輸量提升；第四、保障亞太加盟主權益，預計合併基準日後，概括承受亞太電加盟主合約並納入遠傳加盟主管理制度。

至於行動網路整併部分，遠傳承諾將分兩階段進行，第一期是先讓偏鄉網路涵蓋更廣，除了將雙方基地台與設備汰舊留新，基站數量增至 1.25 萬站，同時加速偏鄉 5G 涵蓋將達成佈建 950 站 5G 站台、涵蓋 95% 偏鄉人口，預計 6-9 個月完成。

另外，遠傳會加速汰除 1.3 萬站 3G 設備，年省 20 座大安森林公園可吸納碳當量排放。原預訂 2028 年達成 3G 網路退場，目前有望提前至 2024 年第一季前終止 3G 語音服務，屆時可同步終止中華電信 3G 語音共網。

第二期則是進行核網整併、升級進階 5G-SA，除了把所有亞太用戶服務完成移轉外，將進一步發展網路切片、車聯網，元宇宙等，升級至 5G-SA，另外包括擴大節能減碳、更換節電技術、引入環保回收機制、 導入智慧能源管理系統等。