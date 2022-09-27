遠傳5G加速器潛在商機逾7000萬元 第二期擴展ESG領域

遠傳 (4904-TW) 去年底成立全台首個 5G 元宇宙加速器，今 (27) 日舉辦第一期 Demo Day，除了完成 12 個企業共創合作案例，還有 53 個合作案正在洽談中，潛在商機突破 7000 萬元，第二期加速器同步展開，為因應 ESG 趨勢將領域擴展至社會創新、長照等。

遠傳第一期 5G 元宇宙加速器打造元宇宙生態圈，在 ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域有斬獲，協助 20 家新創公司開拓商機，達成 12 個企業共創指標型案例，加上 53 個洽談中合作案。

遠傳同步宣布展開第二期加速器、擴大招募領域，延伸至 ESG、長照、低碳城市等。總經理井琪表示，將帶著創新團隊的應用進入不同領域，並針對企業客戶需求打造真正產值，形成共創夥伴。

資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民指出，事實上，大企業與新創團隊合作有疑慮，擔心技術成熟度與完整性，不過遠傳扶植新創應用技術標準，並透過既有業務團隊能力，新創應用有機會讓企業買單。

遠傳第一期 5G 元宇宙加速器應用，包含與杰悉科技共同打造「FET Metaverse」虛擬電信門市與 Digital Twin(數位分身) 智慧監控系統；智慧醫療方面，攜手晉弘打造遠距診療傷口照護機及眼底 AI 技術、與工一科技建置 AI 智慧科技永續管理平台。

智慧工廠部分，遠傳與樂達創意科技攜手打造 5G AI 行動工安管理平台，另外在智慧零售領域則與台灣蜂圖誌科技 / 深義分析打造智慧零售 360 度 OMO 全通路轉型。