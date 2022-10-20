資誠永續影響力獎頒獎 富邦金控及富邦人壽、富邦產險獲青睞

富邦致力於永續行動再傳捷報！2022 第六屆資誠永續影響力獎今 (20) 日舉辦頒獎典禮，富邦產險「富邦產險綠能守護特偵組」榮獲銅獎、富邦人壽「為河川把脈！台中烏溪川廢快篩調查行動」榮獲特別獎，富邦金控「廢棄口罩重生，以永續力發電創『罩』價值！」專案亦入選，顯示富邦金控及子公司永續經營深受肯定。

富邦產險榮獲資誠永續影響力獎銅獎 落實永續經營發揮綠色影響力

富邦產險以「富邦產險綠能守護特偵組」影片榮獲資誠永續影響力獎銅獎，臺灣證券交易所總經理簡立忠 (左) 頒獎予富邦產險資深經理王宏遠 (右)。

富邦產險長期致力於企業永續經營，本次以「富邦產險綠能守護特偵組」影片榮獲資誠永續影響力獎銅獎殊榮，肯定富邦產險持續協助企業識別風險，落實永續經營、發揮綠色影響力所付出的努力。

針對綠能產業所面臨的新興風險，富邦產險積極投入綠色保險的研究與發展，目前已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、並參與每一個離岸風場的保險計畫，為全台最大的綠能保險業者。此外，富邦產險更將保險價值從「事後補償」進階為「事前預防」，協助客戶量身訂製風險管理策略並提供損害防阻服務。為支持離案風電產業發展，富邦產險更創國內保險業之先，率先取得全球風力組織 GWO 基本安全訓練證照，提升同仁對離岸風電之風險認知並具備出海服務的資格，共同營造安全的離岸風場作業環境。

同時，富邦產險也積極尋求跨領域技術合作，研發多種量化評估系統以掌握天災風險特性。今年也引進以無人機結合紅外線偵測技術應用，快速檢測大面積太陽能案場面板，並以專業工程技術分析太陽能板抗風能力，提供客戶改善建議。藉由風險評估、改善、災後協助復原等全流程的風控服務，支持客戶永續經營。

為河川把脈！富邦人壽榮獲資誠永續影響力獎特別獎

富邦人壽以「為河川把脈！台中烏溪川廢快篩調查行動」榮獲資誠永續影響力獎特別獎，資誠聯合會計師事務所所長周建宏 (左) 頒獎予富邦人壽資深協理陳姿瑛 (右)。

臺灣有超過一百條的獨立水系，但有 80% 的河川廢棄物匯流於汪洋，破壞生態平衡並威脅人類健康，為落實企業永續治理之責，富邦人壽自 2021 年起預計連續至少三年支持荒野保護協會「川廢快篩調查計畫」，從台中烏溪開始每年關懷一條台灣主要水系，並號召在地同仁投入志工行列，齊力將河流岸及出海口垃圾分布熱點精準定位，促進公部門清運效率提升，相關成果也獲得河川局支持，進而攜手陸續展開河川巡守、淨川清運等行動，透過積極串聯產官學等各界力量，共同實踐溯往源頭從「河」開始替海洋止血。

此外，為從根本做起強化國人環保意識，富邦人壽亦與荒野保護協會、多位關鍵意見領袖合作倡議河川保育，透過培訓 3 萬同仁成為環境友善大使，以及引領全台保戶與民眾加入愛護河川的綠色種子，持續圈層推廣日常減塑、資源回收等行動，期望不斷發揮正向影響力，扮演促動水資源永續的重要推手。

以永續力發電創『罩』價值 富邦金控創新作為獲肯定

2021 年富邦 60 週年之際提出「Run For Green」倡議計畫，致力奔向綠色，富邦金控有感於近年 Covid-19 疫情下大量口罩廢棄物引發生態問題，攜手 MINIWIZ 小智研發公司，將廢棄口罩再製成創新環保的手機充電板作為紀念品贈送員工。創新的員工贈禮擴大推廣永續理念，展現循環經濟對於環境的助益，同時也提醒用電時同步思考能源及氣候危機，別具意義。

富邦金控自 2021 年 4 月起號召客戶、員工參與口罩回收行動，將廢棄口罩再製成創新環保的手機充電板，這款充電板為 100% 在地生產運輸，減碳達 99.9%，且採全紙材包裝、單色印刷，包裝材料減碳率達 44%。富邦金控更舉辦「創『罩』價值」體驗活動，讓民眾能現場體驗透過自動化機台「環生零耗機」將廢棄口罩循環再製變身充電板的過程，擴大企業永續影響力，深獲肯定因而入選本屆資誠永續影響力獎。

富邦金控自 2015 年起積極推動企業永續轉型，2021 年更擘劃「低碳、數位、激勵與影響」全新 ESG 四大策略積極發揮金融影響力，全速奔向綠色。展望未來，富邦金控及旗下子公司將持續積極落實企業永續經營理念，為社會創造更多美好的可能！

