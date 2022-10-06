面板廠擴大調整產能 Q4稼動率估再下滑至6成

面板價格跌勢近期逐步趨緩，但受終端需求持續低迷影響，市調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日指出，若以投片量計算，第四季整體 LCD 5 代線廠含以上大世代線稼動率將下滑至 6 成，續探十年新低，也反映廠商在虧損壓力下，持續管控生產。

從各世代線分析，集邦表示，5 代線、6 代線是面板廠主要用於生產 IT 面板的產線，但今年品牌廠採購調節時間較晚、縮減訂單的力道也較溫和，導致市場庫存積壓，估第四季相關世代線稼動率將較第三季下滑 5.9 個百分點，來到 48.2%。

7.5 代線方面，集邦指出，儘管 LG Display 計劃在明年首季關閉 P7(7.5 代線) 產線，使部分產品提前在今年第四季進行生產，但群創 (3481-TW)9 月機動性大幅調降稼動率，加上顯示器面板主要投片的 7-7.5 代線也因品牌加大訂單修正，預估稼動率仍將呈現下滑趨勢。

此外，由於面板廠正醞釀部分電視面板尺寸漲價，集邦說，惠科正規劃減少各廠投片量，而華星光電也決議在 10 月進行為期一周的歲休，預期將使第四季整體 8 代線廠稼動率季減約 1.6 個百分點，10、10.5 代線廠稼動率同樣將因京東方、華星光電等規劃減產而下滑。

隨著面板廠擴大實施減產計劃，集邦表示，第四季供需比將明顯收斂，庫存也可望隨減產而去化，不過展望明年，由於全球經濟、地緣政治衝突風險仍高，加上高通膨仍壓抑終端消費性需求，需求端仍保守，供給端則有華星光電 T9(8.6 代線) 廠加入，預期市場仍將面臨供過於求的風險。