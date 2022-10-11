面板廠大減產 全球液晶電視面板價格有望回穩

短期內全球液晶電視面板價格有望回穩，改善供需格局，原因是液晶電視面板價格全面跌破現金成本，導致面板廠生產動力不足，減產幅度衝上歷史高峰。

中國證券報報導，全球液晶電視面板價格連降五季後，止跌走穩信號顯現。按美元計價，奧維睿沃預估，10 月 75 吋及以下液晶電視面板價格與上月持平；集邦咨詢也預測，10 月四款長期追蹤的液晶電視面板價格，與上月持平。

群智咨詢的看法更樂觀，推估 10 月四個代表尺寸（50 吋、55 吋、65 吋、75 吋）價格與上月持平，並預估 32 吋和 43 吋面板價格均有望漲 2 美元。

群智咨詢表示，32 吋面板價格看漲原因，是面板廠庫存包袱減輕，而 43 面板價格已跌至歷史低點，刺激需求上升。

上述機構普遍認為，本輪液晶電視面板價格止跌回穩的主因，是供給側，而非需求側。奧維睿沃表示，電視面板價格跌至材料成本，指標性面板廠減產控價決心強烈，9 月大型面板廠將稼動率降至 65%，並計劃 10 月維持低稼動率。

在以往面板產業下行周期中，面板廠液晶電視產線的稼動率從未低於 70%。

在此背景下，面板廠的管控能力備受考驗。京東方 (000725-CN) 說，會根據客戶需求進行調整，漲價時「應賺盡賺」，價格下行時「保現金流、保市占、保研發」，力拚經營績效優於競爭對手。

集邦咨詢表示，當前漲價基礎相對薄弱，如果整個產業要邁向較為健康的供需狀態，除了面板廠必須持續嚴格控制電視產線稼動率外，也須觀察接下來電視銷售成績是否優於預期，這關乎各大品牌備貨動能能否延續。唯有如此，液晶電視面板才可能完全脫離低迷市況。

目前需求側已出現改善跡象。奧維睿沃說，在中國市場，業者為「雙 11」積極備貨，在海外市場，廠商努力去化庫存，主流品牌逐漸釋出採購訂單。