〈台幣〉亞幣競貶、日元殺破150 台幣收貶32.107元

美債殖利率飆升，加速經濟衰退隱憂，亞幣爭相競貶，尤其日元貶破 150 大關，台股今 (20) 日再度成了外資提款對象，股匯雙殺，新台幣兌美元收盤收 32.107 元，貶 8.5 分，成交金額 11.55 億美元，相隔近六年時間，連續兩天收在 32 元字頭。

台股今日盤中一度破底至 12698.91 點，但午盤過後買盤進場拉抬權值股，台積電、聯電雙雙拉尾收在當日最高價，大盤指數跌幅收斂，終場收 12946.1 點，下跌 30.66 點，不過外資持續殺出不留情，再賣超 127.27 億元，累計四天共計賣超台股 373.5 億元。

美債殖利率飆升，亞幣全倒，在岸人民幣失守 7.24 兌 1 美元，離岸人民幣跌穿 7.27 後，傳出中國政府擬放寬對入境旅客的隔離限制，離岸人民幣應聲反彈高見 7.2324，雖然回升，但市場上押注離岸人民幣突破 7.3 大關的聲浪仍然居高不下；日元更是重貶到 150.07，不斷刷新 32 年新低。

聯準會鷹派暴力升息致美元獨強，也在今年掀起亞幣競貶潮，台幣從今年初的 27 元重摔至 32 元，貶幅之大超越 2008 年金融海嘯時期，也是暌違近 6 年再現 32 元，今日盤中最重一度狂瀉 1.42 角、重挫至 32.164 元，雖然終場跌勢微幅收斂致 8.5 分、收在 32.107 元，看得出貶勢難以扭轉的趨勢，32 元成短線新常態確立。