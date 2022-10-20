〈台幣〉亞幣競貶、日元殺破150 台幣收貶32.107元

〈台幣〉亞幣競貶、日元殺破150 台幣收貶32.107元。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉亞幣競貶、日元殺破150 台幣收貶32.107元。(鉅亨網資料照)

美債殖利率飆升，加速經濟衰退隱憂，亞幣爭相競貶，尤其日元貶破 150 大關，台股今 (20) 日再度成了外資提款對象，股匯雙殺，新台幣兌美元收盤收 32.107 元，貶 8.5 分，成交金額 11.55 億美元，相隔近六年時間，連續兩天收在 32 元字頭。

台股今日盤中一度破底至 12698.91 點，但午盤過後買盤進場拉抬權值股，台積電、聯電雙雙拉尾收在當日最高價，大盤指數跌幅收斂，終場收 12946.1 點，下跌 30.66 點，不過外資持續殺出不留情，再賣超 127.27 億元，累計四天共計賣超台股 373.5 億元。

美債殖利率飆升，亞幣全倒，在岸人民幣失守 7.24 兌 1 美元，離岸人民幣跌穿 7.27 後，傳出中國政府擬放寬對入境旅客的隔離限制，離岸人民幣應聲反彈高見 7.2324，雖然回升，但市場上押注離岸人民幣突破 7.3 大關的聲浪仍然居高不下；日元更是重貶到 150.07，不斷刷新 32 年新低。

聯準會鷹派暴力升息致美元獨強，也在今年掀起亞幣競貶潮，台幣從今年初的 27 元重摔至 32 元，貶幅之大超越 2008 年金融海嘯時期，也是暌違近 6 年再現 32 元，今日盤中最重一度狂瀉 1.42 角、重挫至 32.164 元，雖然終場跌勢微幅收斂致 8.5 分、收在 32.107 元，看得出貶勢難以扭轉的趨勢，32 元成短線新常態確立。

新台幣兌美元走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣兌美元走勢。(圖：鉅亨網)

 

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