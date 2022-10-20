加密幣Terra創始人權道亨 已從星國飛往杜拜 轉往第三國

據南韓《中央日報》周四 (20 日) 報導，今年 5 月引發穩定幣 TerraUSD(UST) 和姊妹幣 Luna 崩盤的關鍵人物、Terraform Labs 的共同創辦人權道亨 (Kwon Do-hyung，Do Kwon)，已在上月底從新加坡出境，前往第三地居住。

南韓警方和司法界周三表示，權道亨 4 月底從南韓出境後，就一直在新加坡停留，目前雖已得知權道亨在 10 月 7 日飛抵杜拜機場，但沒有留下阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的入境紀錄。

南韓檢調推測，權道亨很有可能已經從杜拜轉機飛往第三國，也已經要求鄰近國家協助掌握權道亨的下落。

權道亨日前在 Podcast《Unchained》表示，不想透露目前住在何處，理由是 Terra 和 Luna 崩盤後，人身安全就受到威脅。

負責搜索的首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組表示，關於權道亨的公訴罪，時效性已經停止。依照南韓刑事訴訟法，如果犯罪嫌疑人為了逃避刑事處分而在國外停留，公訴罪時效就可以停止。

南韓外交部已經在 10 月 5 日，於官網貼出告示，要權道亨繳回護照。而在告示結束後起算的第 14 天、也就是 11 月 2 日之前，如果權道亨未將護照繳回，屆時他所持有的護照也將失效。