「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」開幕巡迴北中南

鹽業最具代表性的「白金鹽憶 - 臺灣鹽業檔案特展」，19 日於行政院新莊聯合辦公大樓盛大開幕，由國家發展委員會檔案管理局主辦，臺鹽實業股份有限公司 (1737-TW) 合辦，精選 1939 年至 2010 年間重要國家檔案，透過珍貴文物、科技互動、語音導覽等豐富元素，呈現台灣 71 年來精彩的鹽業發展史。

「白金鹽憶」開幕會場邀請國家發展委員會副主任委員高仙桂、檔案管理局副局長陳海雄、臺鹽實業股份有限公司董事長吳容輝及與會貴賓一同揭幕。副主委高仙桂指出，國家檔案局致力於國家檔案的徵集典藏，以及機關檔案管理制度的建立與輔導，完善典藏臺灣各個時期公私部門的國家檔案，並積極推廣檔案應用，藉由研究策展、文創出版及教育推廣等具體作為，向國人展現國家檔案的內涵與價值。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽時值 70 週年以鹽起家，走過國營鹽品專賣、民營化、鹽政條例廢止取消專賣的階段，用鹽陪伴台灣邁入現今的資訊與能源轉型時代，保障國人公衛健康、促進國家發展，與台灣齊心推動繁盛共好的未來。臺鹽感謝國家發展委員會檔案管理局邀約合作，將藉此機會分享長年耕耘台灣鹽業的經驗和知識，透過「白金鹽憶」，和大家一起傳承記憶、展望未來！

「白金鹽憶 - 臺灣鹽業檔案特展」即日起將展開為期三年的北中南巡迴展，新莊首場將展出至明年 8 月 4 日，接著轉往台南七股鹽山、南投臺灣省政資料館巡迴展出。

臺鹽指出，本展覽以貼近民眾生活的「鹽業發展」為主題，分成「鹽來如此—從與天搶鹽說起」、「妙不可鹽—從生理到工業」、「鹽味人生—那些曬鹽與鹽工的故事」及「萬語千鹽—從廢曬到重生的歷程」等四大單元呈現，重現鹽田場景及「鹽工之家」建築形制，周圍襯以象徵藍天白雲、海水及鹽之色調，融入檔案、照片、影片及文物等多元豐富的展件，結合 APP、WebAR 科技互動及手動裝置，並提供語音導覽服務，充滿動靜兼具的體驗樂趣，生動展現台灣鹽業獨特的歷史與故事。

欲知展覽詳情請瀏覽臺灣鹽業檔案特展網頁 https://atc.archives.gov.tw，和檔案局臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/Archives.ing/。