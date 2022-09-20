離岸風電助攻 前8月僑外投資金額翻倍、破百億美元

經濟部投審會今 (20) 日公布今年前 8 月僑外投資統計，雖然投資件數年減 5.18%，達 1666 件，但金額在荷蘭海龍控股、丹麥商沃旭能源、哥本哈根基礎設施、泰商環球能源等綠能與離岸風電投資助攻下，累計金額較去年大增 178.55%，達約 103.85 億美元 (約新台幣 3115.49 億元)。

投審會說明，今年僑外投資金額大增，主要包含前 7 月有丹麥商沃旭能源投資沃旭東南大彰化控股、大彰化西南離岸風電等，荷蘭商 NP HAI LONG HOLDINGS B.V. 增資海龍控股，丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 投資彰芳離岸風場等大型投資案所致，8 月也核准泰商增資環球能源近 100 億元。

陸資來台投資方面，投審會前 8 月共核准 35 件，年增 34.62%，不過金額因去年比較基期高年減 36.02%，達約 1885.4 萬美元 (約新台幣 5.65 億元)，前 8 月核准新南向國家來台投資則有 325 件，年減 2.11%，金額則較去年增加 308.39%，達 18.4 億美元 (約新台幣 552.19 億元)。

投審會前 8 月也核准對外投資約 365 件，年增 37.74%，金額則年減 37.06%，達 54.3 億美元 (約新台幣 1629.12 億元)，此外，核准新南向國家投資件數則達 92 件、年增 12.2%，金額年減 54.01%，達約 24.59 億美元 (約新台幣 737.98 億元)。

此外，對中國大陸投資方面，投審會前 8 月共核准 238 件，件數較去年同期減少 14.08%，金額則與去年相當，達約 25.98 億美元 (約新台幣 779.51 億元)，年增 0.01%。