BQ.1.1開始在歐洲蔓延 佛奇指傳播速度棘手

外媒報導，Omicron 新亞型變異株 BQ.1.1 正在歐洲國家蔓延。據了解，BQ.1.1 不僅能逃避疫苗和自然免疫，還可能逃避藥物抗體。Cov-Spectrum 網站數據顯示，10 月初法國確診案例有 16% 是感染 BQ.1.1，從 9 月底的 6% 大幅上揚。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 表示，在截至 10 月 15 日的一星期內，估計 BQ.1 和 BQ.1.1 各占美國確診病例約 5.7%，合計為 11.4%；而 BA.5 仍居主導地位，在流傳中變異株的感染率已降至 67.9%。

白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 指出，新亞型變異株 BQ.1 及其亞系 BQ.1.1 傳播速度相當棘手。

法國蒙彼利埃大學病毒學專家席默寧 (Yannick Simonin) 在接受媒體採訪時表示，目前已知 BQ.1.1 為 BA.5 的分支，但是較 BA.5 多了 3 處突變，意味著 BQ.1.1 可能具有更強的免疫逃逸能力。

席默寧謹慎表示，一些醫生觀察到更多腹瀉、嘔吐情況，但目前尚無研究論文可證明是 BQ.1.1 的特殊症狀。他強調，無論新冠病毒如何變異，戴口罩等都是避免感染的最有效辦法。

美國衛生當局也一直在為可能於秋冬出現的另一波新冠肺炎疫情預做準備。BQ.1 在英國、德國等歐洲國家已超越許多變異株，且開始引發新一波疫情。

部分製藥公司強調，目前市面上的疫苗和藥物對流傳中的變異株仍然有用，他們也正加快研製新抗體的腳步。