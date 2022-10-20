美參院低調推NOPEC法案 因應OPEC+減產決議

在石油輸出國組織和以俄羅斯為首的盟國 (稱 OPEC+) 本月同意自 11 月起減產 200 萬桶 / 日後，美國參院委員會本周悄悄推進《反對聯合壟斷石油生產及出口法案》(NOPEC) 法案，旨在遏制 OPEC+，打擊不公平定價行為。

美議員可能在 11 月 8 日期中選舉後，展開法案辯論。參議院網站顯示，司法委員會於 5 月輕鬆通過該法案，並於周二將該法案移至參議院。一位參議院助理回應，這僅是文書處理步驟。

支持 NOPEC 的共和黨參議員 Chuck Grassley 本試圖將該法案附加到年度國防政策法案，但失敗後該法案可能會在今年稍晚附加到其他立法中。Grassley 辦公室沒有立即回應置評請求。

該法案的未來現在取決於參議院多數黨領袖民主黨舒默 (Chuck Schumer)。參議院可能將議程安排在選舉後。舒默辦公室未立即回應置評請求，但舒默本月 6 日曾表示：「沙烏地阿拉伯幫助普丁繼續對烏克蘭發動卑鄙、惡毒的戰爭，這一切將被美國人牢記。我們正在評估所有法律工具，包含 NOPEC，以便能有效應付這個惡劣且極度自私自利的行爲。」

若國會兩院通過並由拜登簽署，NOPEC 將改變美國的反壟斷法，撤銷對 OPEC + 成員價格勾結的主權豁免權，意味著美國司法部可在聯邦法院起訴 OPEC 成員國與俄羅斯與其他盟國。