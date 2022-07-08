鼎炫-KY出貨回升 6月營收2.61億元改寫次高

專業 EMI 材料及衡器廠鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (8) 日公佈 6 月營收，以 2.61 億元改寫單月次高，月增 5.18%，年增 31.26%；累計上半年營收為 12.24 億元，年增 1.54%，隨著電子產業下半年進入旺季，鼎炫 - KY 7 月起營收可望再走高。

鼎炫 - KY 第二季營收 5.96 億元，季減 5.09%，年減 4.08%；鼎炫 - KY 主要衡器、EMI 材料生產基地在江蘇昆山，受防疫封城影響生產及物流，4 月營收下滑至 8668 萬元，5 、6 月營收出現明顯回升，不過第二季營收仍出現季減及年減。

鼎炫 - KY 旗下 EMI 材料事業產品應用涵蓋 NB、平板、工業、醫療等領域，雖全球消費性電子產業受通膨升溫、俄烏戰事及中國疫情封控等影響，加劇今年銷量成長挑戰，但由於鼎炫 - KY 近年積極深化新材料開發與技術提升，增加 EMI 材料電磁干擾、絕緣及散熱產品性能，以及持續開發新應用領域及新客戶成效，除在既有 NB、平板領域成功帶動單一裝置材料使用滲透率提升，觀察美系主要客戶近期發表新款 NB 產品，也挹注 EMI 材料產品下單備貨需求。

鼎炫旗下隆揚電子，今年 4 月 21 日獲深圳證券交易所上市審議中心通過創業版上市申請，待後續證監會核准後即可完成註冊申請，如順利完成上市程序，將與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列兩岸雙掛牌電子公司。

隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫 - KY 持股 92.05%，依 IPO 時程推估，隆揚電子可望在今年第三季在深圳證券交易所掛牌上市。