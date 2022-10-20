〈台股盤前〉美債殖利率飆升 看台積電能否守住前低395元

台股昨 (19) 日下跌 147.92 點，收在最低 12976.76 點，「萬三」關卡又再失守。但美債殖利率飆升，美股今晨結束連二紅，展望今日台股，重點還是看台積電能否守住前低 395 點，依舊是左右大盤走勢的關鍵指標。

美股前天持續反彈，但台股卻逆勢下跌，外資賣超 121.27 億元，尤其大砍台積電高達 2 萬張，拖累台股反彈宣告失敗；台積電昨收 395.5 元，不僅失守 400 元關卡，甚至逼近前低 395 元。

美國國債殖利率飆升，加劇市場對於經濟陷入衰退的擔憂，華爾街股市結束兩天反彈走勢，終場道瓊下跌 99 點或 0.33%，收在 30423 點，標普五百下挫 24 點或 0.67%，那史達克跌幅 0.85%，但費城半導體指數上揚 16 點或 0.76%。

今日觀盤重點，美國擴大對大陸晶片管制，力積電董事長黃崇仁昨直言，台灣半導體產業可能受波及，台灣身處美中科技戰的漩渦，難以置身事外，宜審慎應對；鈺創董事長盧超群也說，在這場競爭中，美英日中台歐等六大半導體區域都會受影響，台廠雖身經百戰，但這次會面臨很大挑戰。

蘋果 iPhone 14 系列新機的中階版 iPhone 14 Plus 買氣疲弱，傳出蘋果大砍訂單，已有大陸零組件供應商收到要求減量生產七成至九成的通知，恐是歷來蘋果新機上市最短的時間內，縮減訂單最多的機種，主力代工廠和碩承壓。

整體來說，台股在近五個交易日裡，昨天第三次收盤跌破萬三，成交量更縮減至近七日最低的 1866 億元，顯示台股觀望氣氛濃，但技術面與消息面皆不利多方表現，短線仍要看外資與台積電表現。