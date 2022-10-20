【盤中熱點】台積電一度破底 金融航運倒地，市場風險趨避意識再起，矽智財止穩與否是盤勢關鍵？

一、台幣續貶破 32，台積電一度破底、金融航運倒地

在美國公債創高美元指數回彈下，本日台幣再度面臨貶值壓力失守 32 關口，台幣弱勢同步反應在股市，觀察外資持股逾 7 成的 (2330-TW) 台積電股價表現，目前下跌 7 元跌破前低影響指數逾 60 點，除了台積電外，(2454-TW) 聯發科、(2603-TW) 長榮、(2317-TW) 鴻海、(2308-TW) 台達電等皆成為本日的壓盤重心，其中 (2317-TW) 鴻海在科技日後呈現不漲反跌的情況，顯示短期外資對其仍稍有觀望，電子權值股大都皆走疲，多方指標則為 (1303-TW) 南亞、(2002-TW) 中鋼、(4904-TW) 遠傳、(3045-TW) 台灣大等，就產業別來看，顯示市場風險意識再度升溫，就匯率表現來看外資高機率為匯出的格局。

觀察當前比重圖，航運族群已連三日成交比重低於 10%，而電子族群有所增溫，顯示當前市場資金重心正有所轉移，然在半導體庫存過高又逢晶片禁令的背景下，即便資金有所移轉，但避險情緒升溫市場風聲鶴唳，而本日除了電子航運疲弱外，金融族群表現疲弱也使得金融指數再度破底，但目前稍有開低走高的態勢。

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二、市場風險趨避意識再起，矽智財止穩與否是盤勢關鍵？

誠如先前所提，大市有壓的情況下中小型個股能否有表現就會是重點，因為可由此觀察市場究竟有無全面性信心潰散，倘若仍有個股各自表現，則不必過於悲觀。

先前有提到生技醫療佔比仍然高，顯示當前市場風險趨避意識仍在，原因是生技族群與景氣相較無關，經常成為資金避險的去處，而除了生技以外，本日風電族群如 (9958-TW) 世紀鋼、(3708-TW) 上緯投控、利空出盡的記憶體概念 (2408-TW) 南亞科、(3260-TW) 威剛，板卡股 (6150-TW) 撼訊、(2377-TW) 微星、(2376-TW) 技嘉等個股相較大盤強勢，這些逆勢抗跌的個股或族群，就會左右近期盤勢信心的所在。

此外，受晶片禁令影響，近期矽智財 (IP) 成為盤面疲弱重心，相關個股如 (3443-TW) 創意、(3035-TW) 智原、(3529-TW) 力旺、(3661-TW) 世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW) 晶心科皆出現大幅度的修正，值得注意的是，該族群在本日大市疲弱之時，卻有止穩更甚上漲的表現，矽智財能否在此止跌回穩，或成為左右盤勢的關鍵。

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三、陪你一起看盤勢猜漲跌

先前提及萬三關口會是重點觀察方向，而今指數在美債殖利率、美元指數創高的背景下，指數僅差不到 20 點就差點跌破 30 年前高點 12,682 點，所幸隨即有買盤進駐，但就技術線型來看，指數於昨日終場收盤跌破五日線，顯示當前國際性的因素包含俄烏戰爭是否升溫、英國債市、聯準會升息、台海危機、晶片政策等諸多不確定性導致市場投資人無不繃緊神經，在信心不足的情況下就容易呈現觀望的格局，本日在跌破前低的情況下，收盤大型權值股能否有買盤挹注就是值得留意的重點。

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