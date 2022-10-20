〈國泰金經濟調查〉升息循環影響房市交易 10月買房意願探7年來新低

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 10 月國民經濟信心調查結果，受央行 9 月再升息半碼影響，使得民眾買房意願指數下滑，創下 2016 年 9 月以來新低；而對主要央行貨幣緊縮預期升溫，也讓台股隨國際股市震盪，拖累股市樂觀情緒下滑。

國泰金表示，根據國發會公布 8 月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌，調查顯示，隨著國內疫情持續升溫，景氣展望指數從 9 月的 - 30.1 降至 - 37.2，現況指數也從 9 月的 - 43.2 降至 - 54.1。

除此，民眾對於大額消費與房屋交易意願也同步下降，其中大額消費從 9 月的 - 3.3 下降至 - 4.7；在房屋交易部分，賣房意願指數微降至 - 13.4，買房意願指數也從 9 月的 - 55.8 降至 - 59.5，創下 2016 年 9 月以來新低，顯示央行升息確實影響民眾的房屋交易意願。

而對於主要央行緊縮的預期心理升溫，使得台股隨國際股市震盪，拖累股市樂觀情緒下降，本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 9 月的 - 18.8 降至 - 33.8，風險偏好指數也從 9 月 - 1.4 降至 - 10.7。

另外，本月調查結果顯示，民眾對 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值，2.65%，略低於 9 月調查值 2.74%，70% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上。

在通膨部分，調查指出，民眾對今年平均通膨預期值為 3.07%，與 9 月調查值持平，92% 民眾認為今年通貨膨脹率會高於 2%，其中 66% 民眾則預期通貨膨脹率會高於 3%。

