防疫險理賠衝擊 國泰金9月小賺11.2億元 前三季仍居金控獲利亞軍

國泰金 (2882-TW) 受到子公司國泰世紀產險 9 月防疫險自留賠款 40.4 億元影響，金控自結 9 月稅後純益僅小賺 11.2 億元，前 9 月稅後純益為 541.8 億元，累計每股稅後純益 (EPS) 為 3.81 元，仍為金控獲利亞軍。

國泰金控 2022 年 9 月稅後純益 11.2 億元，累計稅後純益 541.8 億元。單月獲利持續反映防疫保單影響，子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信 9 月單月及累計稅後純益皆創同期歷史新高，國泰人壽及國泰證券累計稅後純益仍創歷史次高。

國泰人壽 9 月稅後純益 23.0 億，累計稅後純益達 467.6 億，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。9 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 111 億元及 35 億元，為業界第一。

9 月受到美國最新通膨數據意外攀升，Fed 於貨幣政策會議升息 3 碼並重申鷹派立場，同時調高升息預期並下修經濟展望等不利因素衝擊，導致股債雙雙重挫，美元大幅攀高，令金融市場再掀動盪。面對高波動的金融局勢，國泰人壽密切追蹤市場動態，靈活調整資產配置，機動調整避險策略，今年以來公司穩定收益顯著提升，9 月台幣匯率大幅走貶 4.1%，累計至 9 月底仍為避險利得，外匯價格變動準備金餘額已逾 500 億，皆為投資績效帶來正面助益，並將有利公司維持外匯避險策略彈性並控管避險成本。

國泰人壽強調，基於壽險業特性，持有大量支應保險負債的長天期固定收益資產，近期淨值波動主要來自今年利率彈幅可觀，導致資產面的債券出現資產評價損失，然公司資產品質良好，持有的債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，並未產生實際損失，不因短期財報淨值下滑而影響正常運營，不影響保戶權益。

清償能力部分，由於現行財報保險負債仍以鎖定發單基礎衡量 (Locked-in)，利率上升僅單邊影響資產市價，對保險負債的影響並未反映，未能完善呈現公司經濟實質變動。據公司內部 9 月財務績效自結數試算，以 IFRS 17 評價負債公允價值後的淨值比大於 5%，優於現行財報且波動相對平穩，更能體現資產負債匹配的效果，反映公司穩健的經濟體質；且國泰人壽 9 月 RBC% 則逾 320%，遠高於法令要求，資本維持穩健，清償能力無虞。公司將密切監控投資部位並視局勢變化機動調整，同時持續提升資產品質，強化風險控管及應變措施，採取一切必要作為確保穩健經營及良好清償能力。

保險業務方面，面對全球金融市場持續動盪，以及美元升息趨勢下，民眾偏好可穩定累積資產的金融產品，也帶動利率變動型商品及投資型商品持續熱賣，9 月份美元利率變動型商品新契約保費收入 34.1 億元，較上月成長 10%；投資型商品 9 月單月初年度保費亦相較上月提升約 8%。而新冠疫情也提升民眾對風險的意識，9 月 A&H 商品新契約保費收入 7.4 億，相較去年同期成長 51%。

國泰世華銀行 9 月稅後純益 24.4 億元，累計稅後純益 209.1 億元，較去年同期成長 11%。受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入較去年同期成長達 23%；累計淨手收維持穩定。截至今年 9 月底逾放比率為 0.09%，備抵呆帳覆蓋率為 1855%，資產品質維持穩健。

信用卡 9 月底有效卡數達 557 萬張，較去年同期成長 6%，維持市場第一，動能來自主力信用卡 CUBE 卡新戶持續增加，動卡率同步提高。綠色金融業務方面，日前馬尼拉分行與菲律賓龍頭企業 Villar 集團之控股公司 PrimeAsset，簽署披索 12.5 億元 (約新台幣 6.75 億元) 的永續績效連結貸款 (Sustainability-linked Loan, SLL)，為菲律賓金融市場首例，再創國銀先河。

國泰產險 9 月稅後淨損 34.7 億元、累計稅後淨損 111.6 億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變，9 月單月已賠付 41.0 億元、累計前 9 月已賠付 165.9 億元 (考量再保分出後自留賠款為 135.7 億元)，未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備 22.4 億元；近期疫情仍處於高原且防疫政策陸續調整，後續會密切關注並隨時調整賠款準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

國泰產險的核心保險業務上，9 月份簽單保費 22.9 億元，累計簽單保費達 210.9 億元，年成長 14%。佔比最大之車險業務，新件業務動能強勁，累計簽單保費年成長 10%；商業險方面，強化業務篩選，爭取市場良質法人業務，火險與工程險皆有雙位數的成長表現，累計簽單保費分別年成長 37%、41%。

國泰證券 9 月稅後純益 1.1 億元，累計前 9 月稅後純益 11.3 億元，為歷史次高。國泰證券核心業務持續快速成長，台股經紀市佔累計前 9 月排名為國內券商前五大，年增率逾 9％；複委託業務持續居市場龍頭地位，為唯一市佔率突破 2 成的券商，同期成長率也超過 20%，零售投資人與機構法人交易金額亦雙雙締造券商第一的佳績。

此外，受年輕族群青睞的台股定期定額業務，累計前 9 月扣款金額一舉突破 170 億，已超越去年全年扣款金額，續創新高紀錄。

國泰投信 9 月稅後純益 1.0 億元，累計前 9 月稅後純益 11.9 億元，較去年同期成長 8%。9 月市場仍持續關注 FOMC 的利率會議決策，使得整體市場觀望氣氛濃厚，擔憂升息過快導致未來經濟步入衰退。國泰投信持續關注市場狀態及動態調整商品推展，研發創新產品，國泰全球品牌 50 ETF 基金 (00916-TW) 已於 9/26 掛牌上市，國泰永續高股息 ETF 基金 (00878-TW) 深獲投資人青睞，截至 9 月底，受益人數突破 72 萬人，基金規模超過 1100 億元，是目前國內最大規模 ESG 主題 ETF；公司各項業務穩定成長，總管理資產規模新台幣 1.14 兆元，穩居市場第一。

