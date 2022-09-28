〈國泰金看經濟〉台股暴跌 昔外資天后程淑芬教戰可撿便宜三類股

亞股今 (28) 日全面重摔，台股也暴跌 360 點，面對外資今 (2022) 年破紀錄撤出，過去曾是「外資天后」的國泰金 (2882-TW) 投資長程淑芬今 (28) 日表示，估計台股還有下行風險，以國泰金投資策略來說，建議投資人可以配置到期資產、或將短天期轉往長天期債券，並可擇優針對台股的三類股撿便宜。

國泰金今日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，計畫協同主持人徐之強表示，各國通膨壓力高張，主要央行被迫加快貨幣政策緊縮步伐，美國聯準會在 9 月第三度升息 3 碼後，依據點陣圖分析，11 月可能再升 3 碼、12 月再升 2 碼，且原本各界認為明年可能會看到重起降息的步調也可能延緩到 2024 年。

受到鷹派升息影響，增加全球景氣放緩擔憂，影響全球股市震盪走弱、信用利差擴大，美元指數亦升至 20 年高點，徐之強表示，台股今天重挫，主要就是因為台美利差持續擴大，亞洲股市都面臨外資提款，台股不可能自外，止血的指標要看美元獨強改善，外資才可能回頭。

程淑芬也表示，強美元的狀況下，亞洲又以台、韓兩國最容易成為提款機，對台股市場來說，會出現「成也大型股、傷也大型股」的狀況，台股目前本益比 10 倍、股價淨值比 1.6 倍，雖然本益比、股價淨值比已合理，但因為美元獨強，台股估計還有下行風險。

針對投資配置，程淑芬表示，可以配置到期資產、或將短天期轉往長天期債券；而台股部分，可以選三類股票，一是未來 2 年產業不錯的公司，從對的產業中選對的公司；二是股東權益報酬率不錯的公司；三是配息不錯股票，之前認為很貴的配息股，現在跌到這個價位，可以花點時間挑選產業中具發展、有價值的公司，現在是時候擇優撿便宜。