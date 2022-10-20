特拉斯政府風雨飄搖 英國債市投資人紛紛離場觀望

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 矢言帶領保守黨參加下次大選，但她領導僅六周的內閣正日漸分崩離析，一名部長遭解職、兩名官員據傳準備請辭，動盪的政局讓債市交易員紛紛離場觀望。

多名保守黨議員希望特拉斯可以立即下台，態度 180 度大翻轉。黨內原本認為，至少等到 10 月 31 日宣布新財政計畫、讓金融市場穩定下來，再推動人事變動。

新政府上任短短六周，已發生英鎊重貶、英國央行 (BOE) 緊急救市、取消經濟計畫幾乎所有措施，並裁撤她最親密的政治盟友，但情況不但沒有起色，甚至可能變得更糟。

但即使特拉斯的任期已經很動盪不安，國會發生的事件也非比尋常。

兩名知情人士透露，截至周三 (19 日) 晚間，多名閣員私下討論首相是否應該請辭。一名保守黨議員甚至直言，希望政府今晚就請辭。

特拉斯政府正試圖抵禦黨內推翻水力裂解重啟計畫的壓力，這是一項許多保守黨議員選區的選民都反對、特拉斯支持者支持的政策。特拉斯警告，任何投下反對票或棄權的保守黨議員都將被踢出黨，一些保守黨議員則在推特上表達蔑視之意。

但就在表決開始幾個小時前，內政大臣布瑞弗曼 (Suella Braverman) 被解職，由前首相任內擔任運輸大臣、力主特拉斯下台的夏普斯 (Grant Shapps) 接任。

雖然特拉斯最終以 326 票對 230 票贏得支持，但在計票期間局勢暗潮洶湧，傳出黨鞭 Wendy Morton 將宣布辭職，人遭特拉斯拉出現場，接著 Morton 的副手、Craig Whittaker 也傳出辭職。最後特拉斯辦公室出面澄清，兩人仍在位。

債市交易員離場觀望

債券期貨顯示，即使新財相韓特 (Jeremy Hunt) 已經暫停「迷你預算」的大部分舉措，投資人對英國公債仍興趣缺缺。許多分析師警告，需要一段時間才能重建市場信心，並修復經濟傷害。

英國周三公布的通膨率高達兩位數，以及英國央行 (BOE) 決定出售公債，也讓投資人迴避債市。

英國 30 年公債殖利率兩周來首次跌落 4%，使 30 年和 5 年期公債殖利率的利差，出現三周以來最大降幅。