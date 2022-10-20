美股重點新聞摘要2022年10月20日

今日操盤前瞻

聯準會 (Fed) 褐皮書

美股財報 (盤後)：特斯拉 (TSLA)、IBM(IBM)、科林研發 (LRCX)

美國上周失業金、費城 Fed 製造業指數、成屋銷售

美褐皮書：美企對經濟前景變得更加悲觀

聯準會週三 (19 日) 發布的轄區經濟調查報告「褐皮書」顯示，全美經濟活動小幅擴張，物價增長仍處於高位，面對惡化的通膨和利率走升，美國企業對經濟前景變得更加悲觀。閱讀全文...

美台商會會長證實 台美討論聯合生產武器

外傳美國考慮和台灣聯合生產武器，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）週三 (19 日) 證實確有此事。閱讀全文...

IBM Q3 營收獲利均高於預期 上修全年成長預估 盤後漲逾 3%

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 發布第三季獲利和營收高於預期，並上調全年成長預測，激勵盤後交易大漲。 閱讀全文...

特斯拉 Q3 營收遜預期 估全年交車成長 50% 難達標 盤後挫逾 5%

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 周三 (19 日) 公布創紀錄的第 3 季營收，但遜於市場預期，受生產效率低落和交付瓶頸等因素持續干擾，特斯拉預估全年交車成長率恐將低於 50% 的長期目標，消息拖累盤後股價挫逾 5%。閱讀全文...