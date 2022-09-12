摩根大通宣布收購金融科技新創Renovite 因應市場競爭

摩根大通 (JPM-US) 已同意收購一家名為 Renovite 的支付解決方案新創公司，以因應來自 Stripe 和 Block 等金融科技公司日益加劇的市場競爭。

摩根大通表示，收購位於加州弗里蒙特的 Renovite，將有助於加快向商家推出新產品的能力。

儘管按交易量計算，摩根大通是全球最大的商戶服務 (merchant services) 公司，但近年來，由於電商銷售市場蓬勃發展和新興支付方式普及，Stripe 和 Block 在內等快速成長的新創公司，排名持續攀升。

摩根大通全球支付主管 Takis Georgakopoulos 表示，儘管公司旗下運營著全球最主要的支付系統之一，每天處理超過 9 兆美元，但由於摩根大通某些電子商務領域落後，且提供的服務少於部份金融科技競爭對手，導致公司去年的商家服務營收陷入停滯。

Georgakopoulos 誓言，要改變這種局面，並且將會是該公司投資的重點。

收購 Renovite 消息傳出前，在摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 領導下就已經進行一系列金融科技併購交易。自 2020 年底以來，摩根大通除了進行一系列規模較小的金融科技投資外，還收購至少 5 家新創公司，包含 ESG 投資平台、英國理財機器人顧問公司等。