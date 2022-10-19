緊跟鴻海轉型腳步 工業富聯衝刺「3+1」新事業布局

鴻海 (2317-TW) 科技日大秀「3+3」轉型的技術與布局，子公司工業富聯 (Fii)(601138-CN) 也揭示在「3+1 新事業」布局，將聚焦半導體生態、新能源車零部件、大數據 + 自動化暨機器人。

工業富聯表示，目前主要業務圍繞在「端、網、雲 + 工業互聯網」的「3+1」，未來將繼續在縱向深度挖掘，鞏固在電子製造行業的領先地位，而「3+1 新事業」則向核心技術延伸，加速打造第二增長曲線。

工業富聯進一步指出，伴隨數位轉型已經成為全球製造業的大勢所趨，在數據驅動、綠色發展的戰略指引下，不斷強化自主創新，加快轉型步伐，每年投入研發資金超 100 億元，研發隊伍規模超 2.5 萬人。

此外，工業富聯計劃在未來 5 年，助力 10 家領軍企業建設為世界級「燈塔工廠」轉型標杆；助力 100 家領導企業實現完整數位轉型；並為 1000 家製造企業導入數字化技術應用，通過平台為 5 萬家中小企業提供產業與技術服務，推動中國製造業數字化轉型。

到目前為止，工業富聯已建成 5 座世界級「燈塔工廠」、10 座「綠色工廠」、超過 10 座「智慧工廠」，服務新能源車企業及汽車零配件行業龍頭、上游鋁製材料行業等 50 餘家企業，以及汽車金屬配件、醫療器械等的隱形冠軍。