〈智慧能源週〉洪傳獻：聯合再生明年海外營收年增30%以上

聯合再生 (3576-TW) 今 (19) 日出席國際智慧能源週，董事長洪傳獻表示，隨著美國通過削減通膨法案 (IRA)，並延長太陽能的投資租稅優惠 (ITC)，大幅刺激美國當地需求，有助明年全球太陽能市場規模年增 30% 以上，甚至有機會上看 50%，而公司海外地區營收也可望有同等成長幅度。

洪傳獻指出，美國接連祭出兩大法案，帶動太陽能業者前往美國當地投資，整體市場規模明顯擴大，聯合再生近期就受惠美國市場蓬勃發展，營收強勁成長；聯合再生前三季營收達 133.31 億元，年增約 31%。

洪傳獻補充，聯合再生在三合一之前，包括新日光、昱晶與昇陽光電都是全球前十大業者，原先三家在全球就有很好的通路與客戶關係，目前在泰國、越南分別有廠區、代工夥伴，也因海外布局讓公司營收規模遠超過台灣同業。

展望後市，洪傳獻看好，聯合再生上半年海外地區的營收比重約 3 成，下半年有機會成長至 5 成，且受惠美國對中國的種種限制，讓公司有很好的成長空間，預期明年海外營收比重還有機會更高。

至於國內市場，洪傳獻坦言，現在比較大的變數是第三地進口模組，進口量相當難掌握，不過在政府積極推動太陽光電裝置下，整體市場仍持穩看待。