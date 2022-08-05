亞泰金屬上半年獲利超越去年全年 EPS 6.41元

高階含浸設備廠商亞泰金屬 (6727-TW) 今 (5) 日公告財報，第二季稅後純益 5698 萬元，季減 34.58%，年增 37.92%，每股純益 2.51 元，上半年稅後純益 1.44 億元，年增 1.1 倍，已超越 2021 年全年，每股純益 6.41 元，亞泰金屬預期，下半年高階 IC 載板基材含浸設備將繼續貢獻營收。

亞泰金屬第二季營收 3.68 億元，毛利率 20.33%，季減 4.83 個百分點，年增 0.75 個百分點，稅後純益 5698 萬元，季減 34.58%，年增 37.92%，單季每股純益爲 2.51 元。

亞泰金屬上半年營收 7.16 億元，毛利率 22.68%，年增 0.36 個百分點，稅後純益 1.44 億元，年增 1.1 倍，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 6.41 元。

亞泰金屬表示，今年下半年直立式 CCL 高階含浸設備仍會持續挹注營收、獲利，另一項公司自主研發的進階產品高階 IC 載板基材含浸設備，也將開始進入客戶端安裝驗收階段，第三季可望挹注整體營收及獲利，成為新一波的主力產品，以目前客戶設備安裝進度來看，高階 IC 載板基材含浸設備的營收獲利貢獻將可望延續到明、後年。

亞泰金屬表示，下游客戶對產業中長期展望持正面態度，資本支出計畫均維持不變，惟受近期大陸因疫情封城影響，安裝進度稍有拖延，公司將盡力維持下半年原定安裝與測試進度，使全年營收較去年維持雙位數成長。

另外，亞泰金屬今年新開發的銅箔後處理設備，預計第三季開始出貨、明年貢獻營收，近來電動車市場蓬勃發展，相關軟性材料生產需求強勁，公司將持續致力研發各項 R2R 軟性材料生產設備，增加產品多元化發展。

亞泰金屬對整體營運展望審慎樂觀，主要在於直立式 CCL 高階含浸設備與高階 IC 載板基材含浸設備兩大主力產品的訂單能見度都已達明年，目前產能持續滿載，公司因應訂單成長及新產品線拓展需求，也已進行二廠建置工程，預計明年下半年加入生產行列，除提升整體產能外，並可望提高公司設備產品自製率，提升獲利水準，預估隨著二廠產能開出後，總產能可望再增加 30% 以上。