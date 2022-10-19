三商壽Q3轉虧為盈 單季淨值增加9億元 淨值比2%以上

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (19) 日公布今 (2022) 年前三季自結，歷經上半年虧損，第三季總算轉虧盈，單季稅後純益為 10.6 億，單季淨值增加約 9 億元，淨值比維持 2% 以上，總資產 1.48 兆元，較去年底成長 5.8%。

三商壽表示，雖然在疫情干擾下，前三季新契約保費收入仍達 233 億元，較去年同期成長 2.6%，其中，投資型商品新契約持續貢獻保費成長動能，保障型的健康險商品也有不錯的銷量。

三商壽的經常性收益包括利息、股息及租金等，較去年同期成長約 13.5%，但該公司表示，因受美國通膨迅速惡化，聯準會 5 次升息，全球金融資產價格大幅滑落，國內外股債市場亦巨幅修正，儘管謹慎執行金融資產操作，仍不免在動盪的環境中受到影響，前三季累積稅後虧損為 56.6 億元，每股虧損 1.90 元。

三商壽指出，美國自今年第一季開始啟動升息循環，累積升息幅度已達到 12 碼，雖短期利率走升，造成市場波動加劇，但就長期壽險業經營發展而言，會提升該公司新錢及再投資收益率，並有利於持續縮減資產負債利差，具有正面效益。且受惠於美元兌新台幣大幅升值影響，外匯價格變動準備金累積餘額已近 100 億元，亦儲備好未來面對匯率波動的應變能量。

商品策略方面，三商美邦人壽持續深耕投資型及保障型商品的推廣，目前除已著手外溢保單開發外，因應邁入高齡社會，亦會設計符合高齡人口所需要的保險保障商品。三商美邦人壽未來將持續透過實踐銷售策略、強化投資績效，達到優化財務結構的目標。

三商壽強調，新任董事長由集團創辦人翁肇喜先生回任，彰顯三商投控對於人壽子公司的大力支持，除進行現金增資、活化資產以外，更規畫進一步引進策略投資人，拉高財務基礎為長遠的投資操作預留風險胃納與獲利空間，此外也將持續發展業務部隊，以為保戶、員工及股東創造更高的價值。