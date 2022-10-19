升息還可以買房嗎？一句話打趴所有人

前陣子因為一部劇掀起了「戰南北」，永誠資產管理處深入市場，實際在街頭上採訪民眾「對於南北什麼最有感？面對高物價的心酸？連帶大家的消費理財習慣是怎麼因應市場狀況？升息對房貸影響的有感度，甚至直接了解商家為何漲價、大喊吃不消的原因。

飲食漲一成有感 100 元以下找不到均衡的餐點

民眾表示一餐平均都要百元以上，漲了一波又一波，甚至在訂餐時還遇過因為不停漲價，不知要漲多久，所以店家直接下價商品的狀況。原本在便當選擇上不會超過百元，但如今物價連帶影響商家，也讓定價往上漲，為了身體健康，飲食要均衡要找到百元以下真的不簡單；平價美食八方雲集、麵包店的菠蘿及蛋塔漲幅程度也有感。

商家表示：衝擊很大 原料漲不停

實際走訪店家，他們也表示有苦說不出，之前商圈遇到疫情，居家上班導致人潮減少，生意一落千丈，又遇到原物料漲價，老闆乾脆直接把漲一倍的商品先下架不賣，減少損失；但街頭賣點心的攤販就沒這麼幸運了，雞蛋漲翻天新聞報很大，雞蛋缺口約有 1 成，甚至出現搶蛋潮，就算目前雞蛋價格較為穩定，還是沒有降價趨勢，老闆無奈表示：「根本不敢漲太多，物價都在漲，民眾減少開銷的第一選擇一定是從點心類開始，若又不斷漲價，民眾根本不會買。」

物價漲、銀行升息 加重財務負擔 還敢買房嗎？

在這一年下來物價成長，你我都身歷其境，台灣跟著美國的步伐升息，房貸族的壓力也勢必受到影響，但有房的民眾對於升息房價壓力反而覺得影響不大。經我們了解，若有穩定還不錯的收入，多繳一些房貸感覺的確不大，更幸福的是有燒好香、有好的資源，其中一名受訪者直接表示「家裡有很多棟根本不缺，也不需要自己買房」完全打趴眾人。但若是本身就有經濟壓力，也無法有其他增加收入的方式，那升息壓力的確會擠壓到財務運用的空間。

萬物齊漲，只有薪水不漲的時代，你有什麼因應的措施嗎？比起省錢節流，大多人都表示不想降低生活品質下，會想用開源的方式來增加收入，但是同時卻很擔心現在的市場狀況，進場是成為待宰羔羊？還是應該危機入市？如果你也想好好的規劃自己的財富人生，可以適時跟專業人員討論，或連繫我們永誠資產管理處喔！

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