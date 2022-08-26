國內化肥補貼不如預期 台肥今年獲利恐受影響

近期歐洲氨相繼停產，帶動氮肥價格走強，國內相關化肥廠商難從中受惠，法人預估，台肥 (1722-TW) 第三季雖能透過轉投資 Jubile 享尿素漲價紅利，但今年本業受國內政策限制，難以漲價，且政府補助款低於預期、加上尿素價格震盪，進而影響全年獲利表現。

台肥第二季營收 37.5 億元，季減 8%、年增 43.5%，毛利率 1.3%，季減 5.7 個百分點、年減 23.4 個百分點，營益率 -11%，虧損較前一季惡化，並較去年同期盈轉虧。

不過，轉投資化肥廠 Jubile 獲利 13.1 億元，季增 27%、年增 555%，帶動第二季稅後純益 7.69 億元，季減 1.2%、年增 1.1%，每股純益 0.78 元。

台肥本業化肥產品主要以內銷為主，法人指出，由於國內政策限制出口及價格，難以轉嫁成本，使第二季毛利持續下滑，以轉投資 Jubile 尿素產品漲價紅利助攻營運動能。

展望後市，台肥第三季主要獲利來源仍為轉投資 Jubile，而尿素今、明年均價將略為下修， 法人預期，今年尿素均價估將下修至每噸 780 美元，明年估下調至 620 美元，大幅低於原先預期的 800-900 美元。

另外，法人表示，今年政府補助款估將低於預期，全年恐僅剩 4 億元，較先前預估大砍 5 成，台肥本業獲利將更具挑戰。

台肥持續進行不動產開發，南港 C2 將於年底完工，年租金可望貢獻 9 億元，不動產營收比重粗估可望超過 15% 以上，南港 C4 持續興建中，而新竹開發案未來可望搭上竹科 X 科技園區計畫，吸引更多廠商進駐，中長期不動產租金營收有望倍增。