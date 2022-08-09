南寶7月營收18.82億元年增22.9% 惠光寫單月次高

塑化股今陸續公布營收，樹脂大廠南寶 (4766-TW) 7 月營收 18.82 億元年增 22.9%，長興 (1717-TW) 營收 40.1 億元，較 6 月、去年同期衰退，惠光營收 3.33 億元較去年倍增，並創單月次高紀錄。

南寶 7 月營收 18.82 億元，月增 1.99%、年增 22.9%，累計前 7 個月營收 124.4 億元，年增 19.4%。展望後市，南寶指出，在成本轉嫁下毛利率谷底已過，並將走升，全年營收、獲利將優於去年。

長興 7 月營收 40.1 億元，月減 3.57%、年減 5.4%，累計前 7 個月營收 295.6 億元，年增 3.16%。長興因應原物料上漲去年起陸續調漲產品價格，展望後市，公司認為，通膨、經濟衰退疑慮升溫，市場觀望氣氛濃，不過下半年是傳統旺季，在原料成本走勢平穩下，持續優化產品組合，可望保持獲利穩定。

惠光 (6508-TW) 7 月營收 3.33 億元，月增 32.4%、年增 138.4%，累計前 7 月營收 17.59 億元，年增 43.3%；台肥 (1722-TW) 7 月營收 11.9 億元，月減 0.6%、年增 32.17%，累計前 7 個月營收 90.22 億元，年增 39.63%。