迎接客運回溫 台灣虎航疫情來首見恢復客艙組員培訓

台灣虎航 (6757-TW) 今 (16) 日迎接第 16 批客艙組員加入，此為自 2020 年受到疫情衝擊後，首度恢復客艙組員的培訓，而下半年也有新客艙組員將分批報到，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。

台灣虎航指出，看好各國已陸續釋出鬆綁管制措施的消息，我國也有望在下半年開放邊境，隨著 A320neo 新機陸續交付，將招募百名新血加入。

台灣虎航進一步說明，日前對外公開招募培訓機師、有經驗的正 / 副機師、CPL(Commercial Pilot License) 商用機師、客艙組員以來，客艙組員吸引了近 3000 人報名，經過初步資料審查後，約 1000 人將於本周末參加初試，並於下周末複試，錄取後於下半年分批報到。

而機師已接獲上百封的履歷，投遞數量超乎預期，且報名持續進行中。

台灣虎航總經理張明瑋表示，台灣虎航採精兵招募制度，除了外語能力、學經歷，更看重的是個人特質，希望客艙組員在機艙執勤之際，可將台灣虎航的活潑企業文化傳遞予旅客。

受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並進而決議開放邊境，台灣虎航期加強培育新世代人才，以迎接客運市場回溫。