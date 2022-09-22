虎航迎解封10月起增班 推單程機票88元

隨著亞洲各國邊境逐漸解封，日本、台灣近日也相繼宣布放寬出入境限制，台灣虎航 (6757-TW) 今 (22) 日宣布，日本、韓國、泰國等多國航線 10 月起將增班外，再推指定航班單程機票未稅 88 元起，搶攻解封商機。

行政院今日宣布，將自 9 月 29 日起提升入境總量至每週 6 萬人次，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液 PCR 檢測改以發放 4 劑快篩試劑，若疫情穩定下將於 10 月 13 日起實施入境 「0+7」、人數上限 15 萬人次，觀光取消禁團令，同時分階段開放邊境管制措施。

配合邊境管制政策放寬，台灣虎航表示，日本、韓國、泰國等航線 10 月起將增班，全航線一口氣增加到超過 220 個班次，指定航班有機會以單程未稅 88 元起購買外，配合成立 8 週年，全航線單程未稅 888 元起，促銷時間為 9 月 22 日下午 3 點起至 29 日晚間 11 點 59 分止，搭乘期間為 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 25 日。

台灣虎航自 2014 年 9 月 26 日開航，是台灣第一也是唯一的廉航，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及菲律賓等地區，也是飛日本、韓國最多航點的國籍航空。