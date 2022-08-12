嬌生2023年全球停售含滑石粉的嬰兒爽身粉

美國醫療保健大廠大廠「嬌生」(Johnson & Johnson) 週四 (11 日) 宣布，將在 2023 年全球停售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。

嬌生週四宣布將在 2023 年全球停售旗下暢銷長賣的含滑石粉的嬰兒爽身粉，這是嬌生 2019 年自願召回數萬瓶嬰兒爽身粉，並在 2020 年在北美停售該產品後的又一重大舉措。

嬌生目前已北美地區轉向銷售以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，也在全球其他市場轉向銷售該類產品，不過因玉米粉製作的嬰兒爽身粉觸感較差，平均銷售量也較小。

自 1999 年以來，嬌生面臨來自消費者超過 38,000 宗訴訟，無數婦女與家庭控訴含滑石粉的嬰兒爽身粉具有致癌物石棉 (asbestos) ，導致使用者罹患卵巢癌或併發其他癌症。

嬌生週四宣布將在 2023 年全球停售含滑石粉的嬰兒爽身粉 (圖片：AFP)

美國食品和藥物管理局 (FDA) 曾在 2019 年測試中發現嬌生滑石粉含有微量石棉，嬌生當時反駁，FDA 發現的石棉樣本極不尋常，與該公司迄今為止的測試不一致，但仍自願召回美國 3.3 萬瓶嬰兒爽身粉。

嬌生多年來不斷強調該產品安全無虞，稱數十年的科學測試和監管批准表明其滑石粉是安全且不含石棉的。嬌生週四停產這類產品時重申此一聲明。

嬌生 (JNJ-US) 週四下跌 2.07% 至 167.14 美元，較 4 月 25 日創下的 52 周高點 (186.69 美元) 低 19.55 美元。

石綿自從 1977 年被國際癌症研究署 (IARC) 歸類為一級人類致癌物質，證實「可能」引發惡性間皮瘤、肺癌、喉癌與卵巢癌等疾病；2010 年 IARC 把不含石棉的滑石粉列入第 3 類，即「未能確定」是否對人類致癌。