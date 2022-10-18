小摩大砍四家壽險金控目標價 金管會回應了

摩根大通日前調降國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW) 等四大壽險金控的目標價，主要是認為金融資產重分類恐影響金控明年股利發放；對此，金管會提出聲明回應。

小摩對國泰金控的目標價幾乎是對半砍，從 60 元下修至 31.5 元，而富邦金從 65.5 元下修至 54 元，新光金從 9.9 元下修至 7 元，開發金則從 18.5 元下修至 12.4 元。

小摩指出，金管會同意金融資產重分類，惟也要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加，而此舉將影響到明年股息發放計畫，因此小摩認為金融資產分類對於金控明年股利發放的幫助有限; 市場認為是外資對金管會放寬資產重分類的「監理寬容」措施不埋單。

保險局副局長張玉煇今天表示，已讀過外資報告原文，該報告中並未認為重分類是監理寬容，他強調，重分類是一個會計處理、並非是監理寬容措施。

其次，張玉煇指出，報告中有提到今年下半年到明年上半年資本適足率會顯著下降，主要是基於「股票市場的修正及國外信用風險攀升」二大原因。

張玉煇表示，針對第一點，保險局自 2019 年開始對保險業實施「逆景氣循環機制」，亦即針對保險業投資資產部位，在景氣熱絡時風險提高，而景氣反轉時，風險係數減少，這部分可以平穩保險業的資本需求，維持金融市場的穩定。

就信用風險攀升部分，張玉煇指出，壽險業持有非投資等級債券佔比很低，且其中有一部分是俄公債信評被取消，造成不屬投資等級所致，若不算俄債的話，實際投資部位會更低，顯示風險屬於可控的。

最後，張玉煇表示，外界對於一些國家債務信用情況特別擔心，經過金管會一一清查，我國保險業都沒有投資這些國家，因此信用風險攀升，並不會對壽險 RBC 造成影響，但金管會會持續密切關注國內外的變化和保險業財務狀況。