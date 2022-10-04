壽險業金融資產重分配挨批 金管會駁未護航特定業者

國內 7 家壽險淨值比大跌，部分壽險業者爭取透過「金融資產重分配」來重編財報，金管會保險局今 (4) 日召開公聽會，被民進黨立委高嘉瑜批為「緊急護航南山人壽大會」，對此，保險局副局長張玉煇回應，由於討論議題牽涉高度專業性，因此僅邀請專業人士來召開會議，沒有所謂為「特定業者護航」的情形。

面對淨值風暴，近日有壽險業者提出盼依會計公報「經營模式改變」啟動資產重分類，將原本放在 OCI(其他綜合損益) 項下長期持有債券部位，改放到 AC(攤銷後成本) 項下，避免評價波動影響淨值，但是有壽險公司抗議不公平，引發壽險業正反意見兩派爭論。

因此，立法院財委會昨日臨時提案，決議今日緊急召開「壽險業 IFRS9 會計公報資產重分類公聽會」，然而，金管會保險局今日採「閉門會議」，只邀請會研基金會、公會代表、四大會計師事務所及壽險公司，立委高嘉瑜更直指「金管會爲南山人壽緊急護航」。

對此，張玉煇強調，今天會議有邀請所有的壽險公司，個別公司如果有不同的看法，可以在會議裡面來表達，金管會都表示尊重。「資產重分類」議題其實並不是金管會的寬容措施，是屬於會計公報解釋、而非改變會計公報，所以相關的辦理程序都是要依照公報的規定來辦理，並沒有所謂不公平的問題。

據保險局統計，8 月底保險業金融資產在 AC(按攤銷後成本衡量) 帳列金額為 16 兆 317 億元，約佔總資產的 47.18%；在 OCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）的帳列金額為 4 兆 7388 億元，佔總資產約 13.95%。

另外，對於市場上傳出有淨值不足的公司出現保戶大量解約的情形，經保險局詢問，目前各項營業狀況都正常，沒有出現異常的解約情形。