〈台股盤中〉大盤開高震盪走低 多頭力守萬三

台股今 (18) 日開高震盪，但市場持股與追價信心不足，台積電開高後一路走低，資金輪動速度快，櫃買指數也率先翻黑，加權股價指數中場一度跌破 13000 點，預估量不到 2000 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，投資人對台股持股信心明顯不足，加上半導體產業利空消息不斷，造成台股震盪，對後市仍宜保守看待。

台股 18 日大日盤早盤以 13075.05 點開出，最高 13143.15 點，最高漲點達 177.1 點，最低在 12986.94 點。

今天權值股表現上，台積電盤中維持漲勢，盤中最低價爲 400 元，鴻海 (2317-TW) 今天舉辦科技日活動，但盤中股價下跌 1 元或 0.95%，大立光 (3008-TW) 下跌 35 元或 1.94%，報 1765 元。

在航運類股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 盤中都處於小漲格局，至於昨日外資買超的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 也維持平盤之上震盪。

面板股方面，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 則有電視面板價格止跌的消息面支撐，走勢相對穩健。

亞洲股市今天也是開高走低格局，證券分析師黃漢成指出，台股目前處於震盪築底走勢，目前的量能及外在因素仍不足以支撐台股反彈，對於第三季表現佳的個股值得留意，但整體而言，持股仍應保守。