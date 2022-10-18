瑞士信貸自救 傳出售美國資產管理事業

彭博、路透等媒體周一 (17 日) 報導，瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 最近已展開美國子公司「瑞士信貸資產管理」(Credit Suisse Asset Management, CSAM) 的出售程序，可望吸引私募基金興趣。

知情人士透露，出售的業務包含「擔保貸款憑證」(Collateralized Loan Obligations, CLO) 平台。CSAM 是瑞信尋求出售的兩大事業之一，但瑞信尚未做出最後決定，仍可能選擇保留此事業。

路透周一稍早報導，瑞信正與至少一家中東主權財富基金洽商，以爭取注資。另傳投資銀行總裁 Christian Meissner 將在未來幾周離職。

有百年歷史的瑞信集團過去幾周傳出破產危機，反映債務違約風險的信用違約交換 (CDS) 成本一度大幅飆漲。

瑞信正準備下周向提出整頓計畫，以精簡事業體和降低虧損。該公司據傳也正在出售「金雞母」業務——證券化產品集團 (securitized products group, SPG)，潛在買家包括瑞穗金融集團 (Mizuho)、阿波羅全球管理公司 (Apollo)、 Centerbridge Partners、品浩 (Pimco) 和 Sixth Street。

瑞信美國 ADR(CS-US) 上漲 3.6% 至每股 4.55 美元，目前市值約 120 億美元。瑞信 ADR 今年來共下跌 52%，遠超過 KBW 銀行指數同期的 24% 跌幅。

截至第 2 季季末，瑞信的資產管理事業在全球管理共管理 4270 億瑞士法郎 (4290 億美元) 資產，擁有約 1200 名顧客，提供傳統的共同基金，以及房地產和私募股權等投資選項。

包括富國銀行、Bank of Montreal 在內，多家銀行紛紛脫手美國資產管理事業，原因是與更大型資產管理業者的競爭加劇，且市場轉向被動式投資導致費用被壓縮。